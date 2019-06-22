 В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2019

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Россия

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли первые из более десятка акций, организованных Профсоюзом журналистов и Либертарианской партией.

Журналист Медузы Иван Голунов в суде

Иван Голунов в суде

В российских городах начались акции под названием "Общество требует справедливости", организованные Профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией. Первые акции, участники которых требуют прекращения политических репрессий и фабрикации уголовных дел, прошли в воскресенье, 23 июня, в Хабаровске и Владивостоке.

По данным Профсоюза журналистов, в столице Приморья в пикете участвовали более 30 человек, акция прошла мирно. Участники поддержали обращение к главе Следственного комитета и генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием провести полное и тщательное расследование по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Акции также запланированы в Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре, Перми и Махачкале. Пикет в Москве начнется в 17 часов по местному времени на проспекте Сахарова. По данным Профсоюза журналистов, на нем выступят редактор Ивана Голунова в "Медузе" Алексей Ковалев, ранее осужденный за оскорбление чувств верующих блогер Руслан Соколовский, мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой Юлия, поручитель аспиранта МГУ Азата Мифтахова в суде Михаил Финкельберг и другие. Московская акция согласована с властями.

Освобождение Голунова - победа журналистов и гражданского общества

В заявке о проведении митингов Профсоюз журналистов отметил, что Голунов был освобожден, а сфабрикованное против него уголовное дело прекращено, что стало "победой журналистов и гражданского общества". "Однако проблема, с которой он столкнулся, системная - по фальшивым обвинениям сажают журналистов, правозащитников, активистов и обычных людей. Это дела Светланы Прокопьевой и Абдулмумина Гаджиева, дела "Сети", "Нового величия", Азата Мифтахова и множество других", - подчеркнула организация в Twitter.

Контекст

Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин. (12.06.2019)

История с Иваном Голуновым показывает, что активная позиция людей - ключ к переменам и лучшая защита против произвола в авторитарном государстве, считает Александр Плющев. (09.06.2019)

Профсоюз призвал поддержать "всех жертв произвола и репрессий" и заявил о необходимости "мобилизации усилий профессиональных сообществ и гражданского общества в целом".

Задержание Ивана Голунова и акции в его поддержку

Дело корреспондента "Медузы" вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина.

Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала более 500 человек, в том числе журналистов, пришедших на акцию с редакционным заданием. Некоторым задержанным назначили административные штрафы.

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Смотрите также:

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 02:46

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80  

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Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?  

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