 В России могут частично легализовать параллельный импорт | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2018

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Россия

В России могут частично легализовать параллельный импорт

ФАС России подготовила законопроект, предоставляющий правительству право с 2021 года разрешать импорт ряда товаров без согласия владельцев брендов, пишут "Ведомости".

Полки супермаркета в Москве

По информации газеты "Ведомости", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект поправок в Гражданский кодекс о  частичной легализации импорта товаров без разрешения владельцев брендов. Документ предполагает наделение правительства полномочиями с 2021 года открывать границу для параллельного импорта ряда товаров на срок до пяти лет, пишет издание в среду, 24 октября, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении проект поправок.

Контекст

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Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

В документе указываются четыре ситуации, при которых будет возможно разрешение параллельного импорта - если товары недоступны в РФ, если они имеются в России в недостаточном количестве, если цены на них завышены или если доступные в РФ товары качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах.

"Производство и технологии в РФ не удовлетворяют потребностей россиян"

До сих пор производство и технологии в РФ не в состоянии удовлетворить большинство потребностей россиян за счет внутренних ресурсов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. При этом авторы поправок ожидают, что легализация параллельного импорта приведет к увеличению конкуренции и в конечном итоге к снижению цен.

Директор Института права и развития ВШЭ - "Сколково" Алексей Иванов назвал частичную легализацию параллельного импорта половинчатой, но, тем не менее, полезной мерой. Опыт подобных решений в других странах свидетельствует о позитивном эффекте, заявил он, указав на снижение цен на товары, увеличение их доступности и повышение инвестиционной активности.

В настоящее время российское законодательство разрешает импортировать в РФ товары только правообладателям и официальным дилерам. ФАС призывает легализовать параллельный импорт с 2012 года.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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