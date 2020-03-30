 В России за сутки выявлено 1667 зараженных коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 11.04.2020

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Россия

В России за сутки выявлено 1667 зараженных коронавирусом

Более 1000 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 приходятся на Москву. В столице насчитывается в общей сложности уже более 8800 инфицированных.

Дезинфекция улиц в Москве, 7 апреля 2020 года

Дезинфекция улиц в Москве, 7 апреля 2020 года

За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 в России был обнаружен у 1667 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в субботу, 11 апреля. По его данным, в общей сложности в РФ зафиксировано 13 584 случаев заражения вирусом. При этом почти 1050 человек выздоровели (плюс 250 за сутки) и 106 - умерли (плюс 12).

Большинство новых случаев заражения коронавирусом приходятся на Москву (1030), где в настоящий момент насчитывается в общей сложности 8852 инфицированных. Далее следуют Московская область (плюс 152, всего 1082) и Санкт-Петербург (плюс 80, всего 488). По нескольку десятков новых случаев зафиксированы в ряде регионов, в том числе в Нижегородской области (33), Брянской области и Дагестане (по 26), Башкирии (25), Татарстане (23) и Ульяновской области (22).

Накануне было зафиксировано рекордное число новых случаев - 1786. 

Прогноз по завершению пандемии в России

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в РФ не раньше начала лета, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на мнение ведущего российского инфекциониста, советника главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева. Он отметил, что это самый оптимистичный прогноз и окончание пандемии зависит от соблюдения мер самоизоляции и рекомендаций. Вакцина от коронавируса может быть создана к концу 2020 года, продолжил Малеев.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице режима пропусков для передвижения по городу. Новые меры будут действовать предварительно на период с 13 по 19 апреля, уточнил градоначальник, отметив, что "к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения". Помимо пропусков, в Москве начнут действовать другие меры, в частности, прекратят работу практически все предприятия и организации. Ужесточение мер вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, объяснил Собянин.

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    Автор: Наталья Позднякова


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