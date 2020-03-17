В России закроют все кинотеатры и ночные клубы

В мире продолжает увеличиваться число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 195 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 400 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 17 тысяч человек, выздоровели свыше 103 тысячи. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 24 марта (время московское).

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Немецкая футбольная лига (DFL) рекомендовала продлить запрет на проведение матчей бундеслиги со 2 апреля - минимум до конца апреля. Сейчас DFL прорабатывает возможность того, чтобы при необходимости до конца сезона, 30 июня, игры могли проходить на стадионах без зрителей.

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Правительство России поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России, сообщает РИА "Новости". Также поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

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Замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери в беседе с DW призвал европейские страны усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса. "Все, что возможно, необходимо закрыть", - подчеркнул он. Силери, который 14 марта сам был инфицирован коронавирусом, также призвал власти стран ЕС "увеличить количество мест в отделениях интенсивной терапии и нарастить число врачей".

Индия вводит общенациональный карантин

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Индия вводит общенациональный карантин с 00.01 (02.31) 25 марта. Об этом сообщил премьер-министр Нарендра Дамодардас Моди. "Чтобы спасти Индию, каждого ее гражданина, вас, вашу семью... каждую улицу, каждый квартал необходим карантин", - завил он.

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Пентагон сообщил, что по состоянию на 24 марта SARS-CoV-2 инфицированы 174 американских военнослужащих - на 41 инфицированного больше, чем сутками раньше. Всего в США зафиксировано более 46 тысяч случаев заражения.

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Россельхознадзор с 20 марта на десять дней запретил экспорт круп и изделий из них из России, следует из письма ведомства, полученного агентством "Интерфакс". Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

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Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 57 и составило 495, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф. Больше всего положительных тестов на SARS-CoV-2 приходится на Москву (290), за ней следуют Московская область (35) и Санкт-Петербург (21). При этом 22 человека выздоровели, скончавшихся нет, указывается далее.

Игры в Токио перенесены

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Олимпийские игры в Токио перенесены на один год. К такому решению пришел МОК после телефонной конференции его главы Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По словам Абэ, он выступил с этим предложением, которое на 100 процентов поддержал глава МОК.

Ryanair не возобновит полеты в ближайшее время

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Крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair приостановила все полеты сроком на два месяца. Руководство компании исходит из того, что в ближайшие два месяца полеты не возобновятся, заявил во вторник ее глава Майкл О‘Лири. По его словам, компания готова помочь вернуться домой пассажирам, застрявшим в разных странах из-за запрета на авиасообщение, а также участвовать в доставке медицинских товаров в разные страны.

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Итальянские власти конфисковали партию из почти 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которая предназначалась для Греции. Они находились в грузовом автомобиле, который готовился погрузиться на паром в Грецию, сообщили во вторник представители итальянской полиции и таможни. По их данным, экспорт подобной техники из Италии запрещен с 25 февраля.

Италия больше других европейских стран пострадала от пандемии коронавируса. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено 63 927 инфицированных вирусом. 6 077 человек умерли от последствий заражения.

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В Испании число умерших от последствий заражения коронавирусом, по данным властей, за сутки выросло на 514 человек и достигло 2696. Число инфицированных SARS-CoV-2 увеличилось с 33 089 до 39 673 человек.

ВОЗ заявила об ускорении пандемии

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По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция все быстрее распространяется в мире. "Первые 100 тысяч случаев были зарегистрированы за 67 дней, следующие 100 тысяч – за 11 дней и третьи 100 тысяч – всего за 4 дня", сообщила ВОЗ в Twitter.

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Все граждане Литвы, возвращающиеся из-за границы, обязаны две недели провести в изоляции независимо от того, выявлен у них вирус Sars-CoV-2 или нет. Об этом во вторник объявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига. При этом в изоляции они должны находится в помещениях, выделенных для этого муниципальными органами, которые также обязаны обеспечить этих граждан продуктами питания. Находиться дома на карантине в подобных случаях запрещено. В литве выявлено 187 человек, инфицированных новым коронавирусом.

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Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Турции возросло до 37. Всего в стране заразились 1529 человек, 293 за последние сутки, сообщило министерство здравоохранения. В Турции принят ряд мер для борьбы с эридемией: закрыты бары и кафе, отменены массовые культурные и спортивные мероприятия. В общественном траспорте должны быть заняты не больше половины имеющихся мест, ограничено число людей, которые одновременно могут находиться в одном магазине. С 22 марта запрещено выходить из дома людям старше 65 лет.

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Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск безвозмездно передаст штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппараты были закуплены в Китае и самолетом доставлены в Лос-Анджелес, сообщил Маск в своем Twitter. "Если Вы хотите получить бесплатный ИВЛ, сообщите нам", - написал он.

Американские СМИ также сообщают, что Маск заявил о готовности отдать клиникам штата 250 тысяч защитных масок, имеющихся в распоряжении на заводах его компаний.

Большинство немцев довольны действиями властей в борьбе с эпидемией

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Бранденбургские ворота в Берлине

Подавляющее большинство немцев довольны действиями властей, призванных замедлить рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Согласно опросу общественного телеканала ARD, 95 процентов жителей Германии поддерживают ограничения на встречи более двух человек, не проживающих вместе. Лишь 3 процента опрошенных высказались против этого правила. 75 процентов респондентов довольны в целом антикризисной политикой правительства ФРГ. Также выяснилось, что большинство жителей страны не слишком опасаются экономических последствий пандемии коронавируса. 64 процента участников опроса указали, что они не очень сильно или мало опасаются за свою личную финансовую ситуацию на фоне нынешнего кризиса.

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Число инфицированных коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4764 до 27 436 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха. От последствий заражения скончались 114 человек. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по коронавирусу во всем мире, в Германии выявлено 29 056 инфицированных и 123 умерших.

В китайской провинции Хубэй снимают ограничения на передвижение людей

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Власти китайской провинции Хубэй, ранее ставшей очагом распространения коронавируса SARS-CoV-2, снимают первые ограничения, в частности, запрет на выезд граждан. Условием выезда, вновь разрешенного с 25 марта, будет так называемый "зеленый код", подтверждающий отсутствие заражения. Исключением пока является город Ухань, особенно сильно пострадавший от вспышки заболевания. Его жителям разрешат покидать его только с 8 апреля. В провинции Хубэй под фактическим карантином находились около 60 миллионов человек.

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Власти Кубы запрещают согражданам выезд за границу. Многие граждане республики покупают за рубежом различные товары для перепродажи на родине, но сейчас в ряде популярных у кубинцев стран возникли очаги заболевания, вызываемого коронавирусом, объяснил председатель Совета министров Мануэль Марреро. Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти Кубы распорядились закрыть школы на 1 месяц. Кроме того, иностранцам запрещено покидать отели в ожидании полетов домой.

В Киргизии вводят режим чрезвычайного положения

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В Бишкеке, Оше и некоторых областях Киргизии с 25 марта вводится режим чрезвычайного положения, сообщает во вторник пресс-служба президента Киргизии. Оно будет действовать до 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры. По закону о чрезвычайном положении устанавливается комендантский час, вводится особый режим въезда и выезда граждан, запрещается проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты, а также зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, вводится контроль за СМИ. По информации Минздрава республики, на 23 марта в республике всего коронавирусом заражены 16 человек в возрасте от 25 до 80 лет.

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Число вновь инфицированных коронавирусом Sars-CoV-2 в Южной Корее снова немного выросло. Как заявили представители министерства здравоохранения, в понедельник зафиксированы 76 новых случаев против 64 - в воскресенье. Общее число инфицированных превысило 9000 человек. Излечились 3500 пациентов, 120 человек скончались от последствий COVID-19 (9 - за последние сутки).

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Японская биофармацевтическая компания AnGes объявила, что совместно с университетом Осаки завершила работу над созданием ДНК-вакцины против нового коронавируса и скоро приступит к ее испытанию на животных. Генные вакцины, использующие инактивированный вирус, могут быть созданы быстрее, чем вакцины из вирусного белка.

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В Китае за последние сутки выявлено 78 новых заражений. В 74 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 7 смертей от COVID-19. С 25 марта власти страны ужесточают карантинные мероприятия для прибывающих в страну. Всего в КНР с начала вспышки в конце 2019 года выявлено более 81 000 заражений, свыше 3200 человек скончались.

В Германию доставлены пациенты из Италии

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Самолет доставил итальянских больных в Лейпциг

В аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, доставивший группу итальянских пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Накануне глава федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) заявил, что власти Италии обратились с просьбой о помощи. "Это важный знак, что мы можем и другим помочь", - подчеркнул политик. Изначально речь шла о шести пациентах, позднее о восьми, которые будут распределены по различным клиникам. По состоянию на 24 марта, в Саксонии зарегистрировано 917 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Дрезден, Цвиккау и Лейпциг. Три пациента скончались.

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Ограничения на свободу передвижения для замедления развития эпидемии коронавируса ввели власти американского штата Вашингтон. В ближайшие две недели более семи миллионов жителей штата на западном побережье США смогут покидать свои дома только для покупки продуктов или походу к врачу. Разрешены также и прогулки, но при условии, что люди будут соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

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Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) передумали и после проведенного опроса спортсменов также выступили за перенос летней Олимпиады в Токио. Такое решение в USOPC назвали "наиболее перспективным". Еще 20 марта глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявляла, что пока преждевременно принимать решение об отмене Олимпиады.

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Судебные власти Гамбурга сообщили о первом в Германии случае инфицирования коронавирусом в пенитенциарном учреждении. Заключенный изолирован в следственном изоляторе, определены его контактные лица за последние несколько дней.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, цель которого - не допустить скупки товаров, необходимых в борьбе с пандемией, а также искусственного роста цен на них. Белый дом не позволит подобной практике "наносить ущерб здоровью Америки в этот час нужды", подчеркнула его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

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Пандемия легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, набирает обороты, обеспокоен генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус. По его словам, с выявления первого заражения до появления 100-тысячного инфицированного прошло 67 дней, до выявления 200-тысячного зараженного - 11 дней, а до обнаружения 300-тысячного - всего 4 дня.

Олимпийские игры могут быть отложены

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести летние Олимпийские игры в связи с пандемией COVID-19, утверждает его бывший вице-президент Ричард Паунд. Олимпиада "не начнется 24 июля" 2020 года, заявил он в интервью американскому изданию USA Today. Предполагалось, что Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. На какой срок могут быть перенесены Игры, Паунд не сказал.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей проводить службу через интернет, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2. "Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность", - заявил глава государства.

Хроника событий 23 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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