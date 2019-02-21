 В России задержан один из фигурантов дела ″Русской прачечной″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2019

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Европа

В России задержан один из фигурантов дела "Русской прачечной"

Житель московского региона Александр Коркин заключен под стражу, сообщили в МВД РФ. В рамках преступной схемы из России выведены 37 млрд рублей.

Российская валюта

Житель московского региона Александр Коркин задержан по делу о так называемой "Русской прачечной", в рамках которого из России в 2013-2014 годах были выведены 37 млрд рублей (около 50 млн евро). Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Контекст

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России. (22.02.2019)

Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования. (21.03.2017)

Более 30 граждан Молдавии проходят по делу об отмывании денег по схеме, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная". Эксперты считают, что подобная история может повториться. (22.03.2017)

По ее словам, расследование ведется по статьям "организация преступного сообщества" и "совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Волк подтвердила, что организаторами преступной схемы являлись россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Как выводили деньги?

Механизм выглядел так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. В течение 2013-2014 годов деньги выводились со счетов российских банков "Западный" и "Русский земельный банк" и перечислялись среди прочего в молдавский Moldindconbank.

Затем часть денег была отправлена в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank.

Попавшие в юрисдикцию Евросоюза средства считались "отмытыми".

Смотрите также:

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Друзья Путина и олигархи: Лондон грозит раскрыть тайны о коррупции - "Европа в фокусе"

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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