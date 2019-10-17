 В России задержан еще один фигурант ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2019

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Россия

В России задержан еще один фигурант "московского дела"

Силовики задержали участника несакционированного митинга 27 июля Павла Новикова, сообщает Baza. Новикова подозревают в нападении с бутылкой на полицейского.

Задержанный в наручниках

В столице России задержан еще один участник несанкционированного митинга, состоявшегося 27 июля в Москве. 32-летний Павел Новиков задержан утром 29 октября, сообщило издание Baza в своем Telegram-канале в среду, 30 октября. По данным издания, Новикова подозревают в нападении с бутылкой на полицейского. Он уже допрошен в главном здании Следственного комитета России (СКР) в Москве.

В сообщении Baza отмечается, что следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Новикова, ссылаясь на то, что он может предпринять попытку скрыться или оказать давление на свидетелей.

Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых фигурантов "московского дела". Четверо из них задержаны, двое скрылись.

Контекст

О письме в защиту Павла Устинова и других фигурантов "московского дела" интервью DW со священником Русской православной церкви, протоиереем Андреем Кордочкиным. (19.09.2019)

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране. (23.08.2019)

Новые фигуранты

Среди тех, кому удалось скрыться - программист Айдар Губайдулин, который обвиняется в том, что на акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Губайдулин сообщил в Facebook, что он покинул Россию и не собирается возвращаться туда в ближайшие годы. Басманный суд Москвы 30 октября зачно заключил под стражу Губайдулина, который объявлен в международный розыск.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался зарегистрировать и-за якобы из-за большого количества недействительных подписей.

По различным подсчетам, в акции участвовали от 3 до 10 тысяч человек. Полицейские задержали более тысячи активистов, несколько человек впоследствии стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.

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    Автор: Григорий Аросев


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Переломный момент в "московском деле": один из фигурантов покинул Россию

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