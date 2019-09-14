 В России заблокирован сайт информагентства ″Фергана″ | Новости из Германии о России | DW | 02.10.2019

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Россия

В России заблокирован сайт информагентства "Фергана"

Издание внесено в единый реестр запрещенной информации. В "Фергане" не знают о причинах блокировки.

Скриншот сайта Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал сайт информационного агентства "Фергана" без объяснения причин. Информацию об этом вечером во вторник, 1 октября, подтвердил основатель и гендиректор издания Даниил Кислов. "Фергана" внесена в единый реестр запрещенной информации.

Редакция "Ферганы" утверждает, что не получала предупреждений от Роскомнадзора. "Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице", - сказали в агентстве в интервью "Новой газете".

Без предупреждения

"Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения", - заявила главный редактор "Ферганы Мария Дубнова. На сайте Роскомнадзора указано, что доступ к странице ограничен на основании статьи 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Контекст

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2 октября, мировой суд будет решать, следует ли штрафовать Дубнову за то, что "Фергана" не указала, что туркменское "Общество свидетелей Иеговы" запрещено на территории России. "Туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России", - отметили в редакции.

Информационное агентство "Фергана" было создано в 1998 году. Это зарегистрированное в России издание информирует о событиях в постсоветской Центральной Азии. "Фергану" уже блокировали в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Киргизии, однако в последнее время блокировка действовала лишь в Туркмении.

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