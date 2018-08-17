В России долги по зарплате за месяц выросли на 20,9 процента

В России долги по зарплате за июль 2018 года увеличились на 586,3 млн рублей или на 20,9 процента, сообщает в пятницу, 17 августа, Росстат. Суммарная задолженность по заработной плате составляет почти 3,4 млрд рублей.
В частности, на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 721 млн рублей, а в 2016 году и ранее было не выплачено 1,2 млрд рублей. В настоящий момент имеется задолженность по заработной плате перед 50,4 тыс. человек. Почти половина из них работает в сфере обрабатывающих производств, пятая часть занята в строительном секторе, еще 8 процентов работников занимаются сельским хозяйством или охотой.
Наибольший объем задолженности перед работниками зафиксирован в Приморском крае (44,3 млн рублей), следом идут Санкт-Петербург (323,4 млн рублей) и Хабаровский край (259,6 млн рублей).
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Автор: Евлалия Самедова, Москва