 В России долги по зарплате за месяц выросли на 20,9 процента | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2018

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Россия

В России долги по зарплате за месяц выросли на 20,9 процента

За июль 2018 года долги по зарплате в России увеличились на 586,3 млн рублей. Суммарная задолженность составляет почти 3,4 млрд рублей.

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В России долги по зарплате за июль 2018 года увеличились на 586,3 млн рублей или на 20,9 процента, сообщает в пятницу, 17 августа, Росстат. Суммарная задолженность по заработной плате составляет почти 3,4 млрд рублей.

Контекст

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ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. DW вспоминает, что он обещал на прошлых выборах главы государства и анализирует итоги последних шести лет его правления. (06.02.2018)

В частности, на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 721 млн рублей, а в 2016 году и ранее было не выплачено 1,2 млрд рублей. В настоящий момент имеется задолженность по заработной плате перед 50,4 тыс. человек. Почти половина из них работает в сфере обрабатывающих производств, пятая часть занята в строительном секторе, еще 8 процентов работников занимаются сельским хозяйством или охотой.

Наибольший объем задолженности перед работниками зафиксирован в Приморском крае (44,3 млн рублей), следом идут Санкт-Петербург (323,4 млн рублей) и Хабаровский край (259,6 млн рублей).

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