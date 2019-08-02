В России горит лес: пожары лета 2019 года (фотогалерея)

На востоке России горят миллионы гектаров леса. Пожары наносят колоссальный ущерб экологии и человеку. В галерее DW - фотографии последствий пожаров и виды из космоса пострадавших регионов.
Сибирские леса в огне. Тушить или не тушить? Когда как, говорит ведущий немецкий специалист по пожарам в России профессор Йоханн Георг Гольдаммер. Эксклюзивное интервью DW. (01.08.2019)
Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения. (26.07.2019)