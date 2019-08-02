 В России горит лес: пожары лета 2019 года (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.08.2019

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Россия

В России горит лес: пожары лета 2019 года (фотогалерея)

На востоке России горят миллионы гектаров леса. Пожары наносят колоссальный ущерб экологии и человеку. В галерее DW - фотографии последствий пожаров и виды из космоса пострадавших регионов.

  • Сгоревший лес под Красноярском

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса горят. Конца пожарам пока не видно

    Пожарами на востоке России охвачено более трех миллионов гектаров леса. Власти в России после периода нерешительности стали активно тушить возгорания. Но природа пока не спешит на помощь: метеорологи говорят, что дождей ждать не приходится, погода для тушения остается не самой благоприятной.

  • Фото пожаров в Якутии со спутника

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Якутия в огне

    1 августа Роскосмос предоставил вид на пожары со спутника Земли. На фотографии из космоса виден пожар в Якутии, там от возгораний пострадало свыше 1 миллиона гектаров леса. 2 августа власти республики попросили направить им дополнительную технику для борьбы с пожарами. В тушении участвуют 800 человек.

  • Вид из космоса на пожары в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Вид из космоса на пожары в Сибири

    На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Дым от пожаров в Сибири при определенной силе и направлении ветра вполне может достичь даже российской столицы.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Это не утренняя дымка: это вредный смог

    Особенность пожаров лета 2019 года: дым и сажа от возгораний уходят не в арктические регионы, а распространяются ветром по регионам, где живут люди. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. На фото: смог над Кемерово.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Больше 300 пожаров, охвативших четыре региона

    На этой неделе по подсчетам "Авиалесоохраны", бушевали больше 300 лесных пожаров, которые охватили четыре региона РФ. В Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. К тушениям пожаров привлечены силы российской армии.

  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вид сверху на лесные пожары
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    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Причина ЧП - изменение климата

    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


  • Сгоревший лес под Красноярском

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса горят. Конца пожарам пока не видно

    Пожарами на востоке России охвачено более трех миллионов гектаров леса. Власти в России после периода нерешительности стали активно тушить возгорания. Но природа пока не спешит на помощь: метеорологи говорят, что дождей ждать не приходится, погода для тушения остается не самой благоприятной.

  • Фото пожаров в Якутии со спутника

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Якутия в огне

    1 августа Роскосмос предоставил вид на пожары со спутника Земли. На фотографии из космоса виден пожар в Якутии, там от возгораний пострадало свыше 1 миллиона гектаров леса. 2 августа власти республики попросили направить им дополнительную технику для борьбы с пожарами. В тушении участвуют 800 человек.

  • Вид из космоса на пожары в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Вид из космоса на пожары в Сибири

    На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Дым от пожаров в Сибири при определенной силе и направлении ветра вполне может достичь даже российской столицы.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Это не утренняя дымка: это вредный смог

    Особенность пожаров лета 2019 года: дым и сажа от возгораний уходят не в арктические регионы, а распространяются ветром по регионам, где живут люди. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. На фото: смог над Кемерово.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Больше 300 пожаров, охвативших четыре региона

    На этой неделе по подсчетам "Авиалесоохраны", бушевали больше 300 лесных пожаров, которые охватили четыре региона РФ. В Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. К тушениям пожаров привлечены силы российской армии.

  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вид сверху на лесные пожары
    Еще по теме

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Причина ЧП - изменение климата

    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


  

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    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

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    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

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  • Таяние вечного льда в дельте Лены

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    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

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    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

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    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Немецкий профессор о пожарах в Сибири: Мир вступает в эпоху огня

Сибирские леса в огне. Тушить или не тушить? Когда как, говорит ведущий немецкий специалист по пожарам в России профессор Йоханн Георг Гольдаммер. Эксклюзивное интервью DW. (01.08.2019)  

Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения. (26.07.2019)  

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Сотни тысяч человек подписали петицию к властям РФ о введении режима чрезвычайной ситуации по всей Сибири в связи с лесными пожарами. Из 11 регионов, где горит лес, режим ЧС введен только в двух. (30.07.2019)  

Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

Катастрофа национального масштаба: в Сибири горят миллионы гектаров леса, и пожары продолжаются. Фотографии и виды из космоса на пострадавшие регионы - в галерее DW. (02.08.2019)  

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

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Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии (09.07.2019)  

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