В России выявлено мошенничество с пенсиями 500 тысяч граждан

В России пенсионные накопления почти полумиллиона граждан были переведены без ведома их владельцев из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды. Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей, сообщила в пятницу, 13 сентября, газета "Коммерсант".

По данным издания, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми те якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум" и "Газфонд ПН".

В мошенничестве подозреваются агенты, оказывавшие услуги НПФ. Все заявления россиян о переводе пенсионных накоплений были завизированы нотариусами. Между тем следствие уже установило, что подписи и печати нотариусов также были поддельными. В СКР в настоящее время пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.

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