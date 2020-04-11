 В России выявлено более 2100 новых случаев коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2020

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Россия

В России выявлено более 2100 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число инфицированных новым вирусом увеличилось на рекордный показатель в 2186. Общее количество зараженных превысило 15 тысяч.

Мужчина в защитной маске

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб в воскресенье, 12 апреля. Этот прирост стал рекордным, до этого больше всего новых заражений (почти 1800) было зарегистрировано 10 апреля.

Большинство зарегистрированных за сутки случаев (1306) пришлось на Москву. Таким образом, в столице в общей сложности насчитывается почти 10 160 инфицированных коронавирусом.

Число зараженных в РФ превысило 15 тысяч

За последние сутки в России 246 зараженных выздоровели и 24 человека умерли от вызванного вирусом заболевания COVID-19.

Всего в РФ выявлено 15 770 случаев заражения. При этом почти 1300 заболевших выздоровели и 130 - умерли.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли почти 109 тысяч человек. Больше всего жертв - в США, которые также занимают первое место в мире по скорости распространения коронавируса.

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