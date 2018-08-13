В России впервые оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента" в соцсети

Йошкар-Олинский городской суд оштрафовал правозащитную организацию "Человек и закон" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в Facebook. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил фонд "Общественный вердикт". По его информации, это первый выписанный российским судом штраф за отсутствие маркировки в соцсети.

В ходе судебного заседания администратор страницы правозащитной организации пояснила, что соответствующая маркировка первоначально была размещена, однако позднее исчезла из настроек.

При этом законодательство "не предусматривает ни форму, ни способ размещения "маркировки", заявила представитель "Общественного вердикта" Елена Першакова. По ее словам, вынесенное судом "решение в очередной раз показывает, что продолжается репрессивное применение репрессивного закона". Правозащитники намерены обжаловать вердикт в Верховном суде Республики Марий Эл.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

