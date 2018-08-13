 В России впервые оштрафовали за отсутствие маркировки ″иноагента″ в соцсети | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

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Россия

В России впервые оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента" в соцсети

Правозащитная организация "Человек и закон" оштрафована на 300 тысяч рублей. Российский суд впервые выписал штраф за отсутствие маркировки в социальной сети.

Судья

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Йошкар-Олинский городской суд оштрафовал правозащитную организацию "Человек и закон" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в Facebook. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил фонд "Общественный вердикт". По его информации, это первый выписанный российским судом штраф за отсутствие маркировки в соцсети.

В ходе судебного заседания администратор страницы правозащитной организации пояснила, что соответствующая маркировка первоначально была размещена, однако позднее исчезла из настроек.

При этом законодательство "не предусматривает ни форму, ни способ размещения "маркировки", заявила представитель "Общественного вердикта" Елена Першакова. По ее словам, вынесенное судом "решение в очередной раз показывает, что продолжается репрессивное применение репрессивного закона". Правозащитники намерены обжаловать вердикт в Верховном суде Республики Марий Эл.

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