 В России ввели пошлину на интернет-покупки из-за рубежа | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2019

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Россия

В России ввели пошлину на интернет-покупки из-за рубежа

"Почта России" получила право взимать пошлины на товары, покупаемые жителями РФ в зарубежных онлайн-магазинах. Эксперты опасаются, что "Почта России" станет монополистом на рынке доставки из-за рубежа.

Symbolbild Policenkauf (picture-alliance/dpa Themendienst)

Товары, покупаемые россиянами в зарубежных интернет-магазинах, обложат пошлинами, которые будет взимать "Почта России", сообщила газета "Коммерсант" в среду, 9 января. По ее данным, покупателям придется платить пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, а процесс оплаты будет "идентичен оплате покупки банковской картой". Пока не уточняется, каких именно зарубежных ритейлеров коснется взимание пошлин, но, по словам представителей "Почты России", к проекту "постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка".

Контекст

За ввоз товаров наземным транспортом на сумму более 500 евро или свыше 25 кг с января 2019 года придется платить пошлину. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии по предложению Москвы. (09.11.2018)

Кроме "Северного потока-2" темой переговоров министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера в Украине и России наверняка станет и выход США из ядерной сделки с Ираном. (11.05.2018)

В приказе Минфина РФ о взимании пошлин фигурирует понятие "уполномоченного оператора почтовой связи". Пока таким значится только "Почта России". В министерстве полагают, что позже могут появиться и другие уполномоченные операторы, которые тоже смогут заняться взиманием пошлин. Однако новые полномочия "Почты России", скорее всего, сделают ведомство монополистом на рынке зарубежных доставок. Эксперт Александр Иванов, чье мнение цитирует российское издание, полагает, что в ближайшем будущем неизбежно вырастут цены на международные отправления, а качество и скорость доставки упадут.

При этом с 1 января 2019 года беспошлинный порог снижен вдвое. Отныне он составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца. Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 килограмм, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться к каждой отдельной посылке. Как указывает издание, товары такой ценовой категории россияне заказывают довольно редко.

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    Автор: Ирина Филатова


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