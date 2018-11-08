 В России будут взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро | Новости из Германии о России | DW | 09.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В России будут взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро

За ввоз товаров наземным транспортом на сумму более 500 евро или свыше 25 кг с января 2019 года придется платить пошлину. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии по предложению Москвы.

Человек закатывает чемодан в вагон поезда

В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября.

Контекст

О том, как российские клиенты немецкого интернет-магазина одежды в условиях падения доходов меняют свое потребительское поведение, DW рассказала его глава Керстин Дауэнхаймер. (31.01.2017)

Немецкий концерн Otto Group сообщил о том, что летом закроет в России два онлайн-магазина одежды и обуви otto.ru и quelle.ru. DW узнала у экспертов, с чем это может быть связано. (23.04.2018)

На автомобиле или поездом без уплаты пошлины можно будет ввезти товаров на сумму 500 евро или до 25 килограммов. Как пишут "Ведомости" 9 ноября, решение принято по предложению России. Ранее в ЕЭС планировали снизить порог беспошлинного ввоза товаров до данного уровня поэтапно в течение трех лет.

В настоящее время разрешено ввозить без пошлин наземным транспортом товары на сумму до 1500 евро или весом до 50 кг. При ввозе товаров самолетом правила останутся прежними – до 10 тысяч евро или 50 кг. В российской Федеральной таможенной службе изменение правил объяснили тем, что люди провозят наземным транспортом товары на продажу под видом личных вещей.

Тем, кто привозит товары дороже или тяжелее установленной нормы, придется заплатить пошлину в размере 30 процентов от цены.

Смотрите также:

  • Пачка риса Uncle Ben's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сельскохозяйственная продукция

    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Апельсиновый сок

    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:10
Now live
03:10 мин

Как небольшие магазины и частные предприниматели выживают в век онлайн-потребления

 

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как небольшие магазины и частные предприниматели выживают в век онлайн-потребления  

Новая профессия в онлайн-торговле  

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС  

Также по теме

Screenshot AliExpress

ФТС предлагает обложить пошлиной все зарубежные интернет-покупки 18.06.2018

Таможенная служба РФ предложила Минфину облагать пошлиной в размере 20 процентов все покупки в иностранных интернет-магазинах, пишут "Ведомости".

Реклама

Самые читаемые

Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России  

Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны  

Экс-сотрудник Пригожина рассказал о провокациях против журналистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно