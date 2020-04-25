В России антитела к SARS-CoV-2 найдены у 14% сдавших анализ в "Инвитро"

В России у 14% участников массового тестирования выявлены антитела к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает в пятницу, 22 мая, "Инвитро" - крупнейшая российская группа компаний, занимающаяся лабораторной диагностикой и медуслугами. Общее число людей, сдавших анализ на определение антител, не называется. Отмечается только, что за первые четыре дня в лабораториях "Инвитро" тесты сдали более 40 000 человек.

Тестирование началось 18 мая. Положительный результат теста свидетельствует о "факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа", поясняет "Инвитро". После контакта с вирусом иммуноглобулины G (антитела) начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней, при этом их уровень растет медленно, но долгое время может оставаться высоким. Наличие антител класса G не исключает риска повторного заражения коронавирусом, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых антитела не определяются, говорится далее в сообщении.

Наличие антител не освобождает от соблюдения рекомендаций ВОЗ

Контроль за соблюдением карантина в Москве (архив)

Специалисты рекомендуют и в случае положительного результата теста на антитела соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего участников тестирования "Инвитро" (более 47%) сдали анализ в Москве и Московской области. 14,6% и 9,5% соответственно приходятся на Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, еще 8,6% - на Сибирь. Наконец, Центральный федеральный округ с 7,9% выполненных тестов замыкает "пятерку самых активных регионов", сообщает далее "Инвитро".

Сеть медлабораторий обещает, что скоро начнет публиковать в открытом доступе статистику по результатам исследований на антитела к SARS-COV-2 с учетом данных по регионам и городам, а также по полу и возрасту пациентов.

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