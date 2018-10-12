В Роскосмосе рассказали о возможной причине аварии "Союза"

В Роскосмосе считают, что авария ракеты-носителя "Союз МС-10" произошла из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью. Об этом сообщил в пятницу, 12 октября, исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

По его словам, причиной столкновения мог стать отказ штатной системы разделения. Как рассказал "Интерфаксу" собеседник, знакомый с ходом расследования, государственная комиссия установила, что не сработал пиропатрон, в результате чего на верхней части бокового блока первой ступени не открылся клапан, газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты. В итоге аварийный блок первой ступени ударился о центральный блок, повредив его.

В то же время, по данным двух источников газеты "Коммерсант", причастных к расследованию, один из четырех боковых блоков первой ступени мог не отделиться по одной из трех причин: отказа работы пирозамка бокового блока, механического повреждения его крепления или неисправности автоматики.

Сергей Крикалёв сообщил журналистам, что первые результаты комиссии, расследующей причины аварии "Союза", должны быть готовы к 20-м числам октября.

Авария произошла во время старта ракеты "Союз МС-10" на Международную космическую станцию, при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.

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