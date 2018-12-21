 В результате теракта в Кабуле погибли не менее 29 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2018

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Мир

В результате теракта в Кабуле погибли не менее 29 человек

29 человек погибли, более 20 ранены после взрыва заминированного автомобиля и длительного боя афганских сил безопасности с террористами. Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается.

Афганские силы безопасности на месте теракта в Кабуле

Афганские силы безопасности на месте теракта в Кабуле

В Кабуле как минимум 29 человек погибли и еще более двадцати пострадали в результате террористического нападения в понедельник, 24 декабря. Во второй половине дня начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения. Затем внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, сообщил официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Контекст

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Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, а также обстреливали соседние здания из окон. По словам Даниша, после продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, ситуация вновь под контролем афганских сил безопасности. Пока продолжалась операция по обезвреживанию, несколько сотен служащих забаррикадировались внутри офисных помещений. Полицейским удалось эвакуировать оттуда 357 человек.

Обострение ситуации в Афганистане

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Только за этот год в столице Афганистана произошло 22 больших теракта, общее число погибших при этом превысило 500 человек. Ответственность за большую часть этих нападений взяло на себя действующее в Афганистане крыло группировки "Исламское государство" (ИГ), к терактам также причастно радикальное движение "Талибан", контролирующее в настоящее время почти половину территории страны.

В целом ситуация с безопасностью в Афганистане непрерывно ухудшается. Каждый день в боях с талибами гибнут в среднем 35 солдат и полицейских. 23 декабря произошли замены руководителей Минобороны и МВД, новые исполняющие обязанности министров считаются сторонниками жесткой линии в борьбе с "Талибаном".

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что США могут вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там 14 тысяч военных.

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    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

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    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

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    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

  • Afghanistan Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов.  

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