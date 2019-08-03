В результате стрельбы в торговом центре в Техасе есть много жертв

Стрельба в одном из торговых центров города Эль-Пасо в штате Техас привела к человеческим жертвам. В результате трагедии погибли 20 человек, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт в субботу, 3 августа. По его словам, еще 26 получили ранения. Пострадавшим крайне необходимы доноры крови, подчеркнули в полицейском департаменте города.

В числе раненых - шесть мексиканцев, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Эль-Пасо расположен на границе трех штатов - американских Техаса и Нью-Мексико, а также мексиканского Чиуауа.

Одна из версий - преступление на почве ненависти

В связи с инцидентом задержан 21-летний белый мужчина, заявили правоохранители. По данным полицейских, им поступали сообщения о нескольких стрелках. Информация о личности и мотивах задержанного на данный момент отсутствует. Полиция рассматривает в качестве одной из версий преступление на почве ненависти, отметил ее представитель в ходе пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с губернатором штата и пообещал полную поддержку федеральных властей. В свою очередь, кандидат в президенты, экс-глава городского совета Эль-Пасо Бето О'Рурк заявил, что потрясен случившимся и поблагодарил полицейских за их действия.

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