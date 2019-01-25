В результате прорыва плотины в Бразилии пострадали сотни человек

По данным местных властей, прорыв дамбы у города Белу-Оризонте привел к гибели как минимум семерых горняков. Еще 150 человек числятся пропавшими без вести.
Прорыв плотины у шахты для добычи железной руды вблизи города Белу-Оризонте в штате Минас-Жерайс, произошедший в пятницу, 25 января, привел к гибели как минимум семерых горняков. Еще 150 человек числятся пропавшими без вести.
При этом, как передает бразильский телеканал Globo, на даный момент были спасены 182 человека.
По сведениям пожарной службы, после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, грязевые потоки накрыли несколько домов в близлежащем городке Брумадинью.
Прорыв дамбы в городе Мариана
Инцидент произошел на шахте, принадлежащей самой крупной бразильской горностроительной компании Vale. Это предприятие уже не в первый раз сталкивается с последствиями несчастного случая такого рода.
В ноябре 2015 года прорыв дамбы, возведенной в этом же регионе дочерней компанией Vale - Samarco, уже привел к экологической катастрофе. В районе города Мариана тогда погибли 19 человек, еще 600 человек лишились жилья из-за затопления их домов грязевыми потоками, а река Рио Досе и ее притоки были загрязнены на протяженности нескольких сотен километров.
Болсонару и развитие горной промышленности
"На этот раз произошла трагедия, возможно речь идет об очень большом числе жертв", - заявил президент компании Vale, Фабио Шварцман, после инцидента 25 января.
Президент Бразилии Жаир Мессиас Болсонару приказал отправить в регион военных для поддержки спасателей и сообщил, что сам отправится на место происшествия в субботу утром.
Во время своей предвыборной кампании в конце 2018 года Болсонару пообещал активнее развивать горнодобывающую промышленность Бразилии и собирался для этой цели смягчить экологические стандарты и упростить выдачу лицензий. За это его не раз жестко критиковали экологи.
Критика экологов
"В плане контроля существуют реальные проблемы, - цитирует представителя бразильского отделения Greenpeace Нило Д'Авила информационное агентство KNA. – Предприятия заявляют, что дамбы в порядке. Но у них не достаточно специалистов и не хватает технологий, чтобы проверить все структуры соответствующим образом".
При этом компания Vale подчеркнула, что проводила тщательный контроль шахт. По словам Фабио Шварцмана, немецкая компания "TÜV SÜD" подтвердила в сентябре 2018 года, что шахта в штате Минас-Жерайс находится "в идеальном состоянии", передает агентство KNA.
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Репортаж телеканала Globo о прорыве дамбы в Бразилии