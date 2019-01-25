В результате прорыва плотины в Бразилии пострадали сотни человек

Прорыв плотины у шахты для добычи железной руды вблизи города Белу-Оризонте в штате Минас-Жерайс, произошедший в пятницу, 25 января, привел к гибели как минимум семерых горняков. Еще 150 человек числятся пропавшими без вести.

При этом, как передает бразильский телеканал Globo, на даный момент были спасены 182 человека.

По сведениям пожарной службы, после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности, грязевые потоки накрыли несколько домов в близлежащем городке Брумадинью.

Прорыв дамбы в городе Мариана

Инцидент произошел на шахте, принадлежащей самой крупной бразильской горностроительной компании Vale. Это предприятие уже не в первый раз сталкивается с последствиями несчастного случая такого рода.

В ноябре 2015 года прорыв дамбы, возведенной в этом же регионе дочерней компанией Vale - Samarco, уже привел к экологической катастрофе. В районе города Мариана тогда погибли 19 человек, еще 600 человек лишились жилья из-за затопления их домов грязевыми потоками, а река Рио Досе и ее притоки были загрязнены на протяженности нескольких сотен километров.

Болсонару и развитие горной промышленности

"На этот раз произошла трагедия, возможно речь идет об очень большом числе жертв", - заявил президент компании Vale, Фабио Шварцман, после инцидента 25 января.

Президент Бразилии Жаир Мессиас Болсонару приказал отправить в регион военных для поддержки спасателей и сообщил, что сам отправится на место происшествия в субботу утром.

Во время своей предвыборной кампании в конце 2018 года Болсонару пообещал активнее развивать горнодобывающую промышленность Бразилии и собирался для этой цели смягчить экологические стандарты и упростить выдачу лицензий. За это его не раз жестко критиковали экологи.

Критика экологов

"В плане контроля существуют реальные проблемы, - цитирует представителя бразильского отделения Greenpeace Нило Д'Авила информационное агентство KNA. – Предприятия заявляют, что дамбы в порядке. Но у них не достаточно специалистов и не хватает технологий, чтобы проверить все структуры соответствующим образом".

При этом компания Vale подчеркнула, что проводила тщательный контроль шахт. По словам Фабио Шварцмана, немецкая компания "TÜV SÜD" подтвердила в сентябре 2018 года, что шахта в штате Минас-Жерайс находится "в идеальном состоянии", передает агентство KNA.

Смотрите также:

Тайфуны, ураганы и торнадо Тайфун "Хайян" Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

Тайфуны, ураганы и торнадо Тропические циклоны Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

Тайфуны, ураганы и торнадо "Кольца змеи" Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

Тайфуны, ураганы и торнадо Глаз бури В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

Тайфуны, ураганы и торнадо Под ударом стихии Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

Тайфуны, ураганы и торнадо Торнадо В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

Тайфуны, ураганы и торнадо География Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах. Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина

