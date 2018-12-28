В результате подрыва автобуса с турисами в Египте есть жертвы

Автобус с туристами подорван в пятницу, 28 декабря, неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира, передает телеканал Al-Arabiya. По данным МВД Египта, погибли два гражданина Вьетнама, еще 12 человек получили ранения.

Причиной взрыва стала детонация установленной на обочине дороги мины. Взрыв прогремел в 19.15 мск на улице эль-Марьютыя в Гизе, автобус в это время двигался по проезжей части.

По предварительным данным, в автобусе находились минимум 14 вьетнамских туристов. Водитель транспортного средства и гид (оба граждане Египта) также вошли в число пострадавших.

Комплекс пирамид в Гизе, являющийся национальным достоянием Египта, привлекает множество туристов. Прибывшие на место ЧП службы безопасности оперативно провели эвакуацию. Пострадавшие направлены в больницы.

Власти Египта активно противодействуют исламистам, в частности, боевикам экстремистской группировки "Хасм" и считающейся в стране террористической организации "Братья мусульмане". Тем не менее иностранные туристы впервые за почти два года вновь становятся объектами нападения.

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