 В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли не менее 25 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2020

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Мир

В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли не менее 25 человек

В храме сикхов в центре Кабула находились в заложниках не менее 150 человек. По данным МВД Афганистана, нападение совершил боевик ИГ.

Полицейская операция в Кабуле

Полицейская операция в Кабуле

В результате нападения на храм сикхов в центре Кабула погибли не менее 25 человек. Действовавший в одиночку боевик "Исламского государства" в среду, 25 марта, также ранил восемь членов общины, заявило МВД Афганистана.

На протяжении нескольких часов боевик удерживал в заложниках прихожан. По данным dpa, ссылавшегося на представителя сикхов в парламенте Афганистана, в здании находились от 150 до 200 членов религиозной общины, в том числе женщины и дети.

Афганский телеканал Tolo News сообщил, что нападавших на храм, расположенный на улице Шорбазар, было четыре, все они были ликвидированы в ходе продолжавшейся шесть часов операции.

Талибы заявили о своей непричастности

Радикально-исламское движение "Талибан" заявило, что непричастно к нападению.

По данным представителя общины сикхов и депутата афганского парламента Анаркали Хонарьяр, в стране проживают на данный момент около 1000 сикхов. Многие представители данной этноконфессиональной группы покинули Афганистан в 2018 году после совершенного "Исламским государством" теракта в провинции Нангархар, в результате которого погибли не менее 19 человек.

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