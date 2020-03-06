В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли не менее 25 человек

В результате нападения на храм сикхов в центре Кабула погибли не менее 25 человек. Действовавший в одиночку боевик "Исламского государства" в среду, 25 марта, также ранил восемь членов общины, заявило МВД Афганистана.

На протяжении нескольких часов боевик удерживал в заложниках прихожан. По данным dpa, ссылавшегося на представителя сикхов в парламенте Афганистана, в здании находились от 150 до 200 членов религиозной общины, в том числе женщины и дети.

Афганский телеканал Tolo News сообщил, что нападавших на храм, расположенный на улице Шорбазар, было четыре, все они были ликвидированы в ходе продолжавшейся шесть часов операции.

Талибы заявили о своей непричастности

Радикально-исламское движение "Талибан" заявило, что непричастно к нападению.

По данным представителя общины сикхов и депутата афганского парламента Анаркали Хонарьяр, в стране проживают на данный момент около 1000 сикхов. Многие представители данной этноконфессиональной группы покинули Афганистан в 2018 году после совершенного "Исламским государством" теракта в провинции Нангархар, в результате которого погибли не менее 19 человек.

Смотрите также:

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Школьницы Ученицы английской школы в Кабуле

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Волейбол Солдаты международного контингента играют в волейбол на базе под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Хоккей Кандагар. Военнослужащие коалиции играют в хоккей на военной базе

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Генерал Кабул. Май 2009. Заместитель командующего силами ISAF Джим Баттон (Великобритания)

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Английская школа в Кабуле В одном из классов английской школы в Кабуле. Май 2009 года

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Садовник Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Работник-афганец Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Аэропорт Аэропорт Кандагара. Построен в 70-е годы при помощи США

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Отряд Отряд афганских военнослужащих в Кандагаре

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Выживший Госпиталь в Гильменде. Единственный выживший во время теракта в мае 2009

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) У госпиталя Бамиан. Женщины возле госпиталя

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Тут был Будда Бамиан. Пещеры в горах, знаменитые благодаря статуям Будды, уничтоженным талибами

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Бамиан Пещеры в Бамиане

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Садовник Кандагар. Афганец за работой

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) База Военнослужащие международной коалиции на базе под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Война и мир Кандагар. Военнослужащия коалиции за компьютером

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Караван Кандагар. Торговый караван из Пакистана. Грузовик с матрасами.

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Кладбище Кладбище советской военной техники под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Эхо войны Кладбище советской военной техники под Кандагаром

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Кандагарские сувениры Кандагар. Киргизский сувенирный магазинчик на военной базе коалиции

Афганистан: Кандагар, Бамиан, Гильменд (фотогалерея) Репортер Автор фотографий, эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов в аэропорту Кандагара. Май 2009

