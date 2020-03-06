 В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли более 10 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2020

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Мир

В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли более 10 человек

Неизвестные взяли в заложники не менее 150 посетителей храма сикхов в центре Кабула. Полиция ведет операцию по их освобождению.

Полицейская операция в Кабуле

Полицейская операция в Кабуле

Несколько боевиков совершили нападение на храм сикхов в центре Кабула. В среду, 25 марта они взяли в заложники от 150 до 200 членов религиозной общины, в том числе женщин и детей, сообщает dpa со ссылкой на представителя сикхов в парламенте Афганистана.

Афганский телеканал Tolo News сообщил о гибели 11 находившихся в храме людей. Убит также один из нападавших, еще 11 человек ранены, указывается далее. По этим данным, борьбу с силами безопасности продолжают три боевика.

МВД Афганистана сообщило о нападении смертников ранним утром на храм, расположенный на улице Шорбазар. Спустя короткое время на место происшествия прибыла полиция, ей удалось освободить людей, находившихся на первом этаже здания. Операция по освобождению заложников продолжается.

Талибы заявили о своей непричастности

Радикально-исламское движение "Талибан" заявило, что непричастно к нападению.

По данным представителя общины сикхов и депутата афганского парламента Анаркали Хонарьяр, в стране проживают на данный момент около 1000 сикхов. Многие представители данной этноконфессиональной группы покинули Афганистан в 2018 году после совершенного "Исламским государством" теракта в провинции Нангархар, в результате которого погибли не менее 19 человек.

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