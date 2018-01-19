В результате нападения на американскую школу погиб один ученик

В результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо умер один из раненых, 18-летний школьник. Об этом в среду, 8 мая, сообщили представители местных властей округа Дуглас. Ранее шериф Дугласа Тони Спёрлок сообщил, что многие раненые находятся в критическом состоянии. Предполагаемых участников нападения двое. Оба задержаны. Нападавшие также были учениками школы, которая находится в городе Хайлэндс Рэнч, возле столицы штата, Денвера. Один из предполагаемых преступников уже совершеннолетний, другой - подросток. Самому младшему из раненых - 15 лет.

Школа, где произошло убийство, называется STEM (аббревиатура, образованная от английских слов "наука, технологии, инженерия и математика"). Нападавшие, вооруженные пистолетами, вошли в два разных помещения и открыли огонь. Шериф Тони Спёрлок уточнил, что стрельба произошла в той части школы, где ученики проводят последние четыре года перед колледжем.

Пострадавшая школа находится менее чем в 10 километрах от школы "Колумбайн", где в апреле 1999 года произошло массовое убийство школьников. Двое учеников старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще более двадцати человек. После этого нападавшие застрелились.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Стрельба в нидерландском Утрехте Стрельба в трамвае Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

Стрельба в нидерландском Утрехте Возможный теракт На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

Стрельба в нидерландском Утрехте Пятеро раненых и трое погибших Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

Стрельба в нидерландском Утрехте Полиция задержала уроженца Турции Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.

Стрельба в нидерландском Утрехте Улицы патрулирует конная полиция Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ. Автор: Екатерина Венкина

