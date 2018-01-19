В результате нападения на американскую школу погиб один ученик

Двое учеников школы STEM рядом с Денвером открыли стрельбу в здании учебного заведения. В результате нападения один школьник умер. Стрелявшие задержаны.
В результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо умер один из раненых, 18-летний школьник. Об этом в среду, 8 мая, сообщили представители местных властей округа Дуглас. Ранее шериф Дугласа Тони Спёрлок сообщил, что многие раненые находятся в критическом состоянии. Предполагаемых участников нападения двое. Оба задержаны. Нападавшие также были учениками школы, которая находится в городе Хайлэндс Рэнч, возле столицы штата, Денвера. Один из предполагаемых преступников уже совершеннолетний, другой - подросток. Самому младшему из раненых - 15 лет.
Школа, где произошло убийство, называется STEM (аббревиатура, образованная от английских слов "наука, технологии, инженерия и математика"). Нападавшие, вооруженные пистолетами, вошли в два разных помещения и открыли огонь. Шериф Тони Спёрлок уточнил, что стрельба произошла в той части школы, где ученики проводят последние четыре года перед колледжем.
Пострадавшая школа находится менее чем в 10 километрах от школы "Колумбайн", где в апреле 1999 года произошло массовое убийство школьников. Двое учеников старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще более двадцати человек. После этого нападавшие застрелились.
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