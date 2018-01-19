 В результате нападения на американскую школу погиб один ученик | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2019

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Мир

В результате нападения на американскую школу погиб один ученик

Двое учеников школы STEM рядом с Денвером открыли стрельбу в здании учебного заведения. В результате нападения один школьник умер. Стрелявшие задержаны.

Город Хайлэндс Рэнч (фото из архива)

Город Хайлэндс Рэнч (фото из архива)

В результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо умер один из раненых, 18-летний школьник. Об этом в среду, 8 мая, сообщили представители местных властей округа Дуглас. Ранее шериф Дугласа Тони Спёрлок сообщил, что многие раненые находятся в критическом состоянии. Предполагаемых участников нападения двое. Оба задержаны. Нападавшие также были учениками школы, которая находится в городе Хайлэндс Рэнч, возле столицы штата, Денвера. Один из предполагаемых преступников уже совершеннолетний, другой - подросток. Самому младшему из раненых - 15 лет.

Контекст

В ФРГ тоже бывали случаи нападений, похожие на события в керченском колледже. Немецкие психологи рассказали DW, как можно минимизировать риск повторения подобных трагедий. (18.10.2018)

Поправки, принятые Госдумой, позволяют незамедлительно перекрывать доступ к сайтам, склоняющим несовершеннолетних к опасным для жизни и здоровья действиям. (04.12.2018)

Школа, где произошло убийство, называется STEM (аббревиатура, образованная от английских слов "наука, технологии, инженерия и математика"). Нападавшие, вооруженные пистолетами, вошли в два разных помещения и открыли огонь. Шериф Тони Спёрлок уточнил, что стрельба произошла в той части школы, где ученики проводят последние четыре года перед колледжем.

Пострадавшая школа находится менее чем в 10 километрах от школы "Колумбайн", где в апреле 1999 года произошло массовое убийство школьников. Двое учеников старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще более двадцати человек. После этого нападавшие застрелились.

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    Автор: Екатерина Венкина


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