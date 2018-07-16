В результате ливней во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке в среду, 28 августа, из-за ливневых дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать "до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии", говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Сильные непрекращающиеся ливни привели к подтоплению дорог, пригородных территорий и жилых домов, отметил глава города Олег Гуменюк. По словам его заместителя, затоплены около ста частных домовладений. Власти организовали пункт временного размещения для жильцов затопленных домов.

Кроме того, "с косогоров сходят сели", а реки из-за осадков "переполнены и выходят из берегов", добавил Гуменюк. Стихия "нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре", подчеркнул он.

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