 В результате ливней во Владивостоке введен режим ЧС | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2019

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Россия

В результате ливней во Владивостоке введен режим ЧС

Сильные ливневые дожди привели к подтоплению дорог и жилых домов во Владивостоке. Стихия нанесла существенный ущерб всей городской инфраструктуре, заявил глава Владивостока.

Автомобили на подтопленной дороге в аэропорт во Владивостоке

Подтопленная дорога в аэропорт во Владивостоке

Во Владивостоке в среду, 28 августа, из-за ливневых дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать "до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии", говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Контекст

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Сильные непрекращающиеся ливни привели к подтоплению дорог, пригородных территорий и жилых домов, отметил глава города Олег Гуменюк. По словам его заместителя, затоплены около ста частных домовладений. Власти организовали пункт временного размещения для жильцов затопленных домов.

Кроме того, "с косогоров сходят сели", а реки из-за осадков "переполнены и выходят из берегов", добавил Гуменюк. Стихия "нанесла серьезный ущерб всей городской инфраструктуре", подчеркнул он.

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    Автор: Елена Гункель


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