В Раду с Надеждой: как Савченко возвращалась в украинский парламент

Впервые после освобождения из украинской тюрьмы Надежда Савченко пришла в Верховную раду. Каким был этот день для депутата, подозреваемого в попытке взорвать парламент? Корреспондент DW сопровождал политика.
"После камеры мне здесь до сих пор как-то слишком просторно и светло", - улыбается Надежда Савченко. Она неспешно пьет кофе и смотрит из окна на кухне на киевскую Троещину. В этом районе в трехкомнатной квартире панельной многоэтажки семья Савченко живет еще с начала 1980-х годов. Бывшая военная летчица уже второй раз возвращается сюда из тюрьмы. На этот раз - из украинской.
В ночь с 15 на 16 апреля военной прокуратуре не удалось вовремя продлить срок меры пресечения Надежды Савченко. Помешала судебная волокита, устроенная ее адвокатами. Поэтому, неожиданно для всех Савченко отпустили из-под стражи.
Тихо, чтобы не разбудить мать, Надежда и ее сестра Вера собираются на работу. Во вторник, 23 апреля, через неделю после освобождения в зале суда, народный депутат Савченко возвращается в Верховную раду. В попытке взорвать парламент и осуществить военный переворот ее до сих пор обвиняют Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура (ГПУ).
"Все никак с Верой не помоем. Это же надо в четыре утра начинать, пока все ездить не стали", - кивает Савченко на обрисованные стены старого лифта, пока мы спускаемся с девятого этажа.
По дороге к парковке депутат рассказывает об удачной планировке родного микрорайона: "Рядом и полиция, и стадион. Даже зарядка для электромобилей появилась. А через двор - моя школа. В воскресенье я даже смогла там проголосовать. Конечно, за Зеленского". Надежда Савченко хотела и сама побороться за президентский пост. В феврале Вера Савченко пыталась зарегистрировать свою сестру кандидатом в президенты, однако получила отказ ЦИК.
В тюрьму за мечту?
О победителе президентской гонки Владимире Зеленском Савченко говорит без особого расположения, однако не скрывает антипатии к его оппоненту - еще действующему главе государства Петру Порошенко. "Меня посадили, потому что я как политик представляла угрозу для Порошенко и всей его команды", - утверждает она.
В марте 2018 СБУ и ГПУ объявили депутату Савченко подозрение в подготовке террористического акта и госпереворота. По версии следствия, вместе с председателем партии "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном она якобы планировала минометный обстрел Верховной рады из баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры. По этому обвинению Савченко провела за решеткой больше года.
Глава ГПУ Юрий Луценко даже демонстрировал видеозапись, где подозреваемые обсуждают этот план с офицерами армейского спецназа, которые на самом деле были агентами спецслужб под прикрытием. Сами же Савченко и Рубан считают, что стали объектами политически мотивированной провокации со стороны завербованных СБУ военных. "Думаю, многие в Украине и сейчас втайне мечтают взорвать Верховную раду. Но разве за мечту сажают?", - шутит депутат.
Не построить КПСС
Победу Зеленского Надежда Савченко сравнивает со злой шуткой. "Порошенко хотел и дальше держать страну в страхе. Но украинцы на страх отвечают смехом", - рассуждает Савченко, рассказывая о том, как читала программы кандидатов в тюрьме.
Она утверждает, что ей импонирует политическая программа Владимира Зеленского, в частности задекларированные намерения по расширению народовластия. Однако вступать в его команду она не готова.
"У него высокий уровень поддержки. Но если все эти 75 процентов достанутся одной партии, то в мире нас не поймут, подумают, что мы строим новую КПСС (Коммунистическую партию Советского Союза. - Ред.). Но новые политические силы должны показать способность к сотрудничеству, чтобы вместе снести старые", - объясняет Савченко.
Учитывая это, сестры Савченко всерьез размышляют над осенними парламентскими выборами. На них они собираются выдвигать "Общественную платформу Надежды Савченко" - политическую партию, созданную за последний год.
Одиночество и язык
В здание Верховной рады Надежда заходит первой, чтобы оформить новые пропуска для Веры и помощницы Татьяны Проторченко. "На этот раз снова хотела гранаты принести - те, что фрукты, а не боевые. Но не нашла в магазине", - шутит она.
В прошлом году эта шутка с гранатами не помогла Савченко убедить депутатов в безосновательности обвинений Юрия Луценко. За привлечение ее к уголовной ответственности тогда проголосовали 290 народных избранников.
В этот вторник в Верховной раде все поглощены разговорами о результатах президентских выборов. В кулуарах лидеры фракций обсуждают с журналистами перспективы досрочных выборов в парламент и принятие закона об импичменте. На Савченко, кажется, мало кто обращает внимание. "Она всегда была в стороне каких-то важных политических процессов", - отмечает в беседе с DW Виктория Сюмар из фракции "Народного фронта", которая называет свою опальную коллегу по парламенту "примером влияния ФСБ на украинских пленных".
Год назад Надежду Савченко исключили из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, еще раньше - из фракции "Батькивщина", по списку которой она попала в Верховную раду, еще находясь в российском плену. Войдя впервые за год в сессионный зал, Савченко здоровается разве что с бывшим комбатом "Айдара" Сергеем Мельничуком, и вскоре снова уходит.
Между тем в Раде продолжают рассмотрение масштабного законопроекта о государственном языке, тянущееся уже второй месяц. Савченко говорит, что не успела ознакомиться с несколькими тысячами поправок к документу, хотя и считает вопрос важным.
Дождавшись, наконец, внимания журналистов, депутат дает короткий брифинг, фотографируется со школьниками из Луганской области и покидает здание парламента.
Суд продолжит рассмотрение ее дела 7 мая. В Генпрокуратуре Украины уже заявляли, что будут добиваться повторного ареста ее и Владимира Рубана до окончательного приговора.
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