В Пскове из-за акции в защиту Прокопьевой задержаны журналисты

На Октябрьской площади в Пскове в субботу, 4 июля, прошли одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой грозит 6 лет колонии по статье об оправдании терроризма. Полиция задержала журналиста "Псковской губернии" Владимира Капустинского, который держал плакат "6 лет за статью? Свободу Прокопьевой". На него составили протокол о нарушении режима самоизоляции в соответствии со статьей Кодекса административных правонарушений о правилах поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Ранее полиция выдала главному редактору "Псковской губернии" Денису Камалягину предостережение в связи с тем, что он якобы призывает участвовать в одиночных пикетах в поддержку Прокопьевой. Позднее стало известно, что Камалягин тоже задержан.

Накануне одиночные пикеты в защиту Прокопьевой прошли у здания ФСБ в Москве. Полиция задержала около 15-20 участников, большинство из которых - журналисты.

За что судят Светлану Прокопьеву

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прочитала свой текст, в котором прокомментировала взрыв, устроенный 17-летним студентом в здании УФСБ России в Архангельске месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила Прокопьева. Затем полный текст ее выступления под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей".

5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В феврале суд вынес решение оштрафовать "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм". 3 июля прокуратура запросила для подсудимой 6 лет лишения свободы в колонии и запрет на работу журналистом в течение 4 лет.

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