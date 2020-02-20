В провинции Хубэй от коронавируса за сутки скончались еще 115 человек

Число людей в Китае, у которых выявлен коронавирус COVID-19, продолжает расти. За последние сутки 411 новых случаев заражения зафиксированы только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, сообщили власти региона в ночь на пятницу, 21 февраля. Кроме того, за сутки в Хубэе от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 115 человек. Таким образом, COVID-19 унес всего в одном регионе жизни уже более 2100 человек.

Всплеск заражений в четвертом по величине городе Южной Кореи

Тем временем власти Южной Кореи объявили город Тэгу в провинции Кёнсан-Пукто "территорией под особым управлением" из-за роста числа заболеваний. С 19 февраля в Тэгу и его окрестностях выявлено 69 случаев заболеваний и подтверждена первая в стране смерть инфицированного коронавирусом. Мэр четвертого по величине города страны призвал его жителей по возможности не выходить из дома и носить медицинские маски даже в помещении.

IATA допускает падение доходов авиаперевозчиков

Распространение вируса отрицательно скажется на финансовых результатах авиакомпаний, действующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, спрос на пассажирские авиаперевозки в регионе в 2020 году может снизиться на 13 процентов, допускают эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Доход авиакомпаний в 2020 году может сократиться на 27,8 млрд долларов США (в пересчете - 25,7 млрд евро), следует из предварительной оценки IATA. Около половины этой суммы (12,8 млрд долларов или 11,8 млрд евро) придется на авиакомпании, действующие на внутреннем рынке КНР.

Назван вероятный промежуточный хозяин коронавируса

Вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2200 человек скончались. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.

Группа ученых в КНР сообщила, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса является панголин. До этого высказывались мнения, что источником заражения могли стать змеи или летучие мыши.

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