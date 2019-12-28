В причастности к делу Батуриной заподозрили структуры Фридмана

Вдова экс-мэра Москвы Батурина объявлена в федеральный розыск за пятикратную неявку в суд по делу о клевете. Представитель предпринимательницы Теребков счел происходящее "рейдерской атакой".
Уголовное дело в отношении Елены Батуриной - президента девелоперской группы Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России, по версии журнала Forbes - может быть связано с атакой со стороны структур совладельца частного финансового консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана. Такое мнение в пятницу, 27 декабря, высказал руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков.
"Данное постановление - это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 (инвестиционная компания в составе конгломерата "Альфа-групп". - Ред.) Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования", - считает Теребков.
В А1 информацию о своей возможной причастности к делу опровергают.
Батурина объявлена в федеральный розыск
Мировая судья участка №6 Элистинского судебного района Калмыкии Оксана Севостьянова 27 декабря объявила Батурину в федеральный розыск - в связи с пятикратной неявкой в суд.
Дело в отношении президента Inteco Management возбуждено по части 1 статьи 128.1 УК о клевете. Максимальное наказание по ней составляет штраф в размере до 500 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов.
Производство начато в связи с заявлением Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина. Иск Манжеев направил еще в сентябре - незадолго до смерти экс-мэра Москвы Лужкова.
Поводом для подачи иска стало заявление Батуриной о том, что в отношении Манжеева в России якобы возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам путем подделки документов. По словам Манжеева, Батурина заявила об этом в рамках другого судебного разбирательства - с братом Виктором Батуриным в Австрии.
Постановление обжалуют
Судья Севостьянова наложила на Батурину обязательство о явке. По ее словам, вдова бывшего мэра знает о деле о клевете, так как наняла четырех адвокатов. Известить ее о необходимости явиться в суд, однако, не удалось, так как она проживает за границей. По словам Севостьяновой, юристы подзащитной не перечислили препятствии для ее участия в процессе.
Постановление мирового судьи будет обжаловано, в свою очередь подчеркнул представитель Батуриной. Речи об объявлении ее в международный розыск пока не идет.
О структурах Фридмана
Как уточняет РБК, сообщения о возможном участии А1 в конфликте Батуриных появлялись в октябре 2019 года. Речь шла о том, что инвесткомпания претендует на активы Виктора Батурина, который был объявлен банкротом в 2016 году, отмечает агентство. На данном этапе суды рассматривают требования кредиторов к нему. За последние 10 лет Батурин участвовал более чем в 10 судебных тяжбах, связанных с компанией Inteco Management.
Батурина многие годы возглавляет список богатейших женщин России. В 2019 году журнал Forbes оценил ее состояние в 1,2 млрд долларов, поместив ее на 81-ю строчку в общем рейтинге.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене на 84-м году жизни. Экс-градоначальник умер в одной из клиник, где ему должны были делать операцию на сердце.
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