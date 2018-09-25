 В приемную Путина передали миллион подписей против пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2018

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Россия

В приемную Путина передали миллион подписей против пенсионной реформы

Активисты движения "Суть времени" собрали подписи в 60 регионах РФ. Между тем Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.

Протесты против пенсионной реформы

Активисты движения "Суть времени" передали в администрацию президента РФ Владимира Путина более миллиона подписей против пенсионной реформы. Для передачи материалов на Ильинке во вторник, 25 сентября, собрались около ста человек, сообщается в паблике движения.

Как отмечается в заявлении, подписи собирали тысячи гражданских активистов в 60 российских регионах - на улицах, в общественном транспорте, по телефону и через интернет. Помимо отмены пенсионной реформы подписавшие обращение просят Путина отправить в отставку действующий кабинет министров и сформировать правительство народного доверия.

Штраф или обязательные работы

В тот же день Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. За данные действия предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за период до 18 месяцев, а также обязательные работы сроком до 360 часов.

Проект документа был изложен Путиным, при рассмотрении в парламенте он не был изменен. Представители бизнеса и профсоюзы считают закон чрезмерно жестким и предлагали депутатам его смягчить. "Еще раз все взвесив и обсудив, мы пришли к выводу, что такая ответственность должна быть", - заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Одновременно он не исключил, что данная мера в будущем будет отменена после изучения правоприменительной практики.

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