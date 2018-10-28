В Праге прошел крупнейший за последние десятилетия военный парад

В Праге состоялись мероприятия в честь 100-летия образования Чехословакии. На военном параде присутствовал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В чешской столице прошел военный парад в честь 100-летия образования Чехословакии. В крупнейшем военном параде в этой стране со времен Холодной войны, состоявшемся в воскресенье, 28 октября, участвовали около 2 тысяч военнослужащих, в том числе, из других стран НАТО, в частности, Словакии, Великобритании и Франции. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис.
236 единиц военной техники
В параде было задействовано 236 единиц военной техники, в частности, гаубицы и танки. Авиационную часть парада пришлось значительно сократить в связи с плохой видимостью из-за тумана и дождя.
Открывая парад, президент страны Милош Земан заявил, что чешская армия участвует в важнейших международных операциях против терроризма. Чехия выполняет свои обязательства в качестве члена НАТО в борьбе против "крупнейшего врага человечества", подчеркнул он. В свою очередь Мэттис, выступая на пресс-конференции, выразил соболезнования семьям четырех чешских военнослужащих, погибших в этом году в Афганистане.
Клаус критикует ЕС
Между тем экс-президент Чехии Вацлав Клаус на церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в день 100-летия Чехословакии сравнил Евросоюз с Габсбургской монархией и заявил об угрозе превращения Чехии в "чистую провинцию" Брюсселя.
В ходе совместной с главой Пентагона пресс-конференции в Праге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал "плохой новостью" намерение США разорвать с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД). "Мы откатываемся во времена холодной войны", - заявил Бабиш.
После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне Национальное собрание в Праге 28 октября 1918 года провозгласило образование государства Чехословакия. В международном праве независимость Чехословакии была закреплена в 1919 году в Сен-Жерменском договоре. Государство просуществовало до начала 1993 года, когда оно было разделено на две национальные республики, Чехию и Словакию.
Смотрите также: