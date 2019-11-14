 В правительстве РФ рассчитывают на запуск ″Северного потока - 2″ в середине 2020 года | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

В правительстве РФ рассчитывают на запуск "Северного потока - 2" в середине 2020 года

Речь идет о полноценных объемах поставки газа потребителям по "Северному потоку - 2". Точного месяца Дмитрий Козак, однако, не назвал.

Строительство Северного потока - 2 в Любмине на балтийском побережье Германии

Строительство "Северного потока - 2" в Любмине на балтийском побережье Германии

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак считает, что газопровод "Северный поток - 2", который напрямую свяжет Россию и Германию, может заработать "в середине следующего года". Такое мнение российский вице-премьер высказал в четверг, 21 ноября. Речь идет о полноценных объемах поставки газа потребителям. Точного месяца Козак, однако, не назвал.

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, утверждал, что речь идет "о ближайших месяцах". "Может быть, и в этом году", - приводило его слова РИА "Новости".

Зеленый свет от Дании

Как напоминает издание Handelsblatt, трубопровод должен был быть запущен еще в 2018 году. Однако строительство затянулось, поскольку правительство Дании лишь в конце октября 2019 года выдало разрешение на прокладку труб в территориальных водах этой страны в районе острова Борнхольм.

Контекст

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия. (04.03.2019)

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт выражается о второй очереди "Северного потока" однозначно - газопровод не имеет смысла. Интервью DW. (31.10.2019)

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В среду, 13 ноября, германский бундестаг одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в законодательство ФРГ, которая распространяется теперь на строительство и работу "Северного потока - 2" на территории Германии.

Спорный газопровод

"Северный поток - 2" считается в Европе крайне неоднозначным проектом. Против его реализации выступает Украина, рассматривающая еще один газопровод в обход ее границ в качестве угрозы транзиту российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности ЕС. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает строительство газопровода, но вместе с тем подчеркивает, что будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.

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  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

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    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:40

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