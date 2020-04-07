В правительстве аппараты ИВЛ назвали "очень дефицитными" в России

В России наблюдается дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил во вторник, 7 апреля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснил чиновник, до сегодняшнего дня в России производилось не более 6000 защитных медицинских костюмов в сутки, а промышленность была рассчитана на производство костюмов, устойчивых к воздействию радиации, и спецодежды для работы на химическом производстве.

При этом министр отметил, что у правительства есть понимание, как расширить производство медицинских костюмов до 25 000 в сутки, сообщил "Интерфакс". В то же время издание указывает, что для увеличения объемов производства защитных медицинских костюмов "в России нет материала", поскольку его изготавливают только два предприятия в стране.

Поставки защитных костюмов в Россию из Китая

По словам Мантурова, к сегодняшнему дню в российские регионы уже было поставлено 250 000 защитных медицинских костюмов из Китая. Ожидается, что еще более миллиона костюмов будут поставлены из КНР в рамках уже подписанного контракта.

Что касается аппаратов ИВЛ, необходимых пациентам, у которых вызываемое коронавирусом легочное заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме, то их министр промышленности назвал "очень дефицитной позицией". По данным Мантурова, на неделе с 6 до 12 апреля российские предприятия планируют выпустить 80 аппаратов ИВЛ, а в перспективе нарастить объемы производства сначала до 200, а потом и до 1200 аппаратов ИВЛ в месяц.

В марте Мишустин заявлял, что аппаратов ИВЛ в России достаточно

Около двух недель назад, 19 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число будет увеличено. Тогда же Мишустин подчеркнул, что российские медучреждения готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

В конце марта, по данным Госдепа, Россия продала США аппараты ИВЛ, защитные маски и другое медоборудование, необходимое для борьбы с корнавирусом. Общий объем этого груза, доставленного из Москвы в Нью-Йорк 1 апреля, составил 60 тонн.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за 7 апреля, в России зафиксировано 7497 случаев заражения SARS-CoV-2. При этом за сутки, с 6 по 7 апреля, число пациентов с этим диагнозом увеличилось в стране на 1154 человека. Число жертв пневмонии COVID-19 в России составляет 58 человек.

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