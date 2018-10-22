В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

Сотрудник резиденции Джорджа Сороса нашел бомбу в почтовом ящике миллиардера. Саперы обезвредили взрывное устройство, расследовать инцидент будет ФБР, пишет The New York Times.
В почтовом ящике в доме миллиардера Джорджа Сороса обнаружена бомба, сообщает во вторник, 23 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на полицию.
Бомбу вечером 22 октября нашел сотрудник резиденции Сороса в Нью-Йорке, он отнес пакет на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого миллиардера в этот момент в доме не было. Позднее на место приехали саперы и обезвредили взрывное устройство.
Расследовать это происшествие будет ФБР, пишет NYT. По данным издания, Сорос ранее неоднократно получал угрозы.
Состояние Сороса сейчас оценивается в 8,3 млрд долларов, он выделяет деньги для Демократической партии США, а также активно занимается благотворительностью. Так, через свои Open Society Foundations он поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. И Сороса, и его фонд в ряде стран обвиняют во вмешательстве в политическую жизнь.
Смотрите также: