В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

В почтовом ящике в доме миллиардера Джорджа Сороса обнаружена бомба, сообщает во вторник, 23 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на полицию.

Бомбу вечером 22 октября нашел сотрудник резиденции Сороса в Нью-Йорке, он отнес пакет на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого миллиардера в этот момент в доме не было. Позднее на место приехали саперы и обезвредили взрывное устройство.

Расследовать это происшествие будет ФБР, пишет NYT. По данным издания, Сорос ранее неоднократно получал угрозы.

Состояние Сороса сейчас оценивается в 8,3 млрд долларов, он выделяет деньги для Демократической партии США, а также активно занимается благотворительностью. Так, через свои Open Society Foundations он поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. И Сороса, и его фонд в ряде стран обвиняют во вмешательстве в политическую жизнь.

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