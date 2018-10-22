 В почтовом ящике Сороса нашли бомбу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2018

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Мир

В почтовом ящике Сороса нашли бомбу

Сотрудник резиденции Джорджа Сороса нашел бомбу в почтовом ящике миллиардера. Саперы обезвредили взрывное устройство, расследовать инцидент будет ФБР, пишет The New York Times.

Джордж Сорос

Джордж Сорос

В почтовом ящике в доме миллиардера Джорджа Сороса обнаружена бомба, сообщает во вторник, 23 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на полицию.

Контекст

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Бомбу вечером 22 октября нашел сотрудник резиденции Сороса в Нью-Йорке, он отнес пакет на безопасное расстояние и вызвал полицию. Самого миллиардера в этот момент в доме не было. Позднее на место приехали саперы и обезвредили взрывное устройство.

Расследовать это происшествие будет ФБР, пишет NYT. По данным издания, Сорос ранее неоднократно получал угрозы.

Состояние Сороса сейчас оценивается в 8,3 млрд долларов, он выделяет деньги для Демократической партии США, а также активно занимается благотворительностью. Так, через свои Open Society Foundations он поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. И Сороса, и его фонд в ряде стран обвиняют во вмешательстве в политическую жизнь.

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Ссылки в интернете

Сайт The New York Times

Аудио- и видеофайлы по теме

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