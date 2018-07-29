 В посольства ФРГ подано более 30000 заявлений на воссоединение семей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2018

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Мир

В посольства ФРГ подано более 30000 заявлений на воссоединение семей

МИД ФРГ уже пообещало направить в посольства в Бейруте и Аммане дополнительных специалистов по решению визовых вопросов. Закон о воссоединении семей беженцев вступает в силу 1 августа.

Griechenland - Flüchtlinge protestieren für die Familienzusammenführung vor der Deutschen Botschaft (picture alliance/AP Photo/P. Giannokouris)

"Мы хотим поехать в Германию к своему отцу". Демонстрация членов семей беженцев у посольства ФРГ в Греции

В посольства ФРГ в приграничных с Сирией странах поданы десятки тысяч заявлений на воссоединение семей беженцев. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщают СМИ медиагруппы RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) со ссылкой на ответ МИД ФРГ на письменный запрос фракции Левой партии в бундестаге. Согласно этим данным число подобных заявлений превышает 30 тысяч.

Контекст

DW - о том, что на самом деле сказал Зигмар Габриэль, коснувшись в Брюсселе темы беженцев и ее роли на переговорах консерваторов и социал-демократов о формировании правительства ФРГ. (10.01.2018)

Речь идет о воссоединении семей беженцев, которые получили в ФРГ ограниченную степень защиты. Количество родственников, которым разрешается въезд в Германию, будет строго ограничено. (15.06.2018)

Наибольшее число прошений - 22100 - подано в германское посольство в столице Ливана, указывает агентство AFP. МИД ФРГ уже пообещало в ближайшее время направить в диппредставительства в Бейруте и Аммане (Иордания) дополнительных специалистов по решению визовых вопросов.

"Гуманитарные основания"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии, которого цитирует агентство epd, отметил, что заявления будут обрабатываться в хронологическом порядке. При этом МИД ФРГ сделает упор "на гуманитарные основания". Предпочтения будут отдаваться семьям, разделенным длительное время, имеющим несовершеннолетних детей, случаям наличия серьезных угроз для здоровья, жизни или свободы членов семьи, чей родственник имеет право на ограниченную степень защиты в ФРГ, а также наличия у родственников беженцев потребности в уходе или инвалидности.

С 1 августа в Германии вступает в силу закон о воссоединении семей беженцев с ограниченной степенью защиты, ставший частью коалиционного соглашения нынешнего федерального правительства. Согласно этому закону, в рамках воссоединения семей в ФРГ смогут ежемесячно въезжать 1000 человек.

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    Автор: Ирина Филатова


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