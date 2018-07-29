В посольства ФРГ подано более 30000 заявлений на воссоединение семей

В посольства ФРГ в приграничных с Сирией странах поданы десятки тысяч заявлений на воссоединение семей беженцев. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщают СМИ медиагруппы RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) со ссылкой на ответ МИД ФРГ на письменный запрос фракции Левой партии в бундестаге. Согласно этим данным число подобных заявлений превышает 30 тысяч.

Наибольшее число прошений - 22100 - подано в германское посольство в столице Ливана, указывает агентство AFP. МИД ФРГ уже пообещало в ближайшее время направить в диппредставительства в Бейруте и Аммане (Иордания) дополнительных специалистов по решению визовых вопросов.

"Гуманитарные основания"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии, которого цитирует агентство epd, отметил, что заявления будут обрабатываться в хронологическом порядке. При этом МИД ФРГ сделает упор "на гуманитарные основания". Предпочтения будут отдаваться семьям, разделенным длительное время, имеющим несовершеннолетних детей, случаям наличия серьезных угроз для здоровья, жизни или свободы членов семьи, чей родственник имеет право на ограниченную степень защиты в ФРГ, а также наличия у родственников беженцев потребности в уходе или инвалидности.

С 1 августа в Германии вступает в силу закон о воссоединении семей беженцев с ограниченной степенью защиты, ставший частью коалиционного соглашения нынешнего федерального правительства. Согласно этому закону, в рамках воссоединения семей в ФРГ смогут ежемесячно въезжать 1000 человек.

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Смотреть видео 03:04 Now live 03:04 мин Поделиться Перевезти семью в ФРГ для беженцев проблема Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2mkMq Беженцы в ФРГ: воссоединиться с семьей сможет не каждый (30.10.2017)



