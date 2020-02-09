В последние дни зимы в Германии наконец-то выпал снег (фото)

Зиген / Бернау-ам-Кимзе • Когда его уже совсем не ждали, во многих регионах Германии в самом конце февраля неожиданно выпал первый снег нынешней (так называемой) зимы - уже после того, как почти повсюду давно появились весенние цветы, и от пыльцы разных деревьев и кустарников вовсю страдают многочисленные аллергики. Даже лягушки уже начали сезонную миграцию к родным водоемам.

Бордер-колли на заснеженной лужайке в городе Зиген (Северный Рейн - Вестфалия)

Снег ли, дождь ли, - любые осадки сейчас во благо природе. После аномально жаркого и засушливого прошлого лета почва в немецких лесах еще не достаточно пропиталась влагой, хотя некоторые реки в Германии в феврале уже выходили из берегов.

Заснеженный ландшафт в окрестностях баварского Бернау-ам-Кимзе

Согласно прогнозам, снег во многих местах в Германии продолжит падать в пятницу, затем на несколько дней сменится дождями.

Снегопад в немецком городе Хердекке

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