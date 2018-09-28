В порту Южной Кореи задержано российское судно

В южнокорейском порту Пусан задержано российское грузовое судно "Севастополь", которое принадлежит базирующейся во Владивостоке копании "Гудзон". Об этом сообщил в субботу, 29 сентября, представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

По его словам, "Севастополь" задержан "агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс". Письмо на корейском языке с соответствующей информацией поступило капитану судна вечером 28 сентября.

В свою очередь представитель компании "Гудзон" сообщил РИА "Новости", что принятое решение - политическое. Руководство фирмы уже связалось с генконсулом РФ в Южной Корее Романом Быковым.

Возможная причина - торговля с КНДР в обход санкций

Петр Осичанский полагает, что в течение выходных ситуация не изменится. Как отметил сотрудник федерации, есть подозрения, что "задержание связано с санкциями в отношении "Гудзона". Речь может идти о запрещенной санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР.

В августе в МИД Южной Кореи заявили, что в отношении "Севастополя" в порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения этой резолюции, напоминают РИА "Новости".

Южнокорейские СМИ в свою очередь писали, что российское судно находится в Пусане на ремонте.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли РФ в подрыве санкций ООН против Северной Кореи. "Эти нарушения не единичны, они носят систематический характер", - отмечала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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