 В помощь Петрову и Боширову: 12 самых красивых курантов Европы (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

В помощь Петрову и Боширову: 12 самых красивых курантов Европы (фото)

Не только собор в Солсбери славится своими часами. Куранты - от Биг-Бена до часов Спасской башни - продолжают притягивать туристов.

  • Биг-Бен, Лондон

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Биг-Бен, Лондон

    Самые известные куранты Европы находятся не в Солсбери, а в Лондоне. Вместе с часовой башней Вестминстерского дворца они являются одной из главных достопримечательностей британской столицы. Диаметр циферблата курантов - 7 метров. Биг-Бен – это изначально название самого большого из пяти колоколов. Сейчас башня закрыта на реставрацию. Может, поэтому Петров и Боширов решили поехать в Солсбери?

  • Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От одного до трех раз в день куранты на центральной башне Новой ратуши баварской столицы разыгрывают 15-минутное представление. Под бой колоколов открываются окна, и фигуры высотой в человеческий рост показывают сценки из городской жизни. Старинные часы приводятся в действие с помощью современных технологий, используя солнечную энергию.

  • Куранты на Спасской башне, Москва

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Куранты на Спасской башне, Москва

    Часы-куранты на Спасской башне московского Кремля установили впервые в XV веке, но с тех пор их много раз переделывали и реставрировали. В современном виде они появились в 1852 году. Останавливались они, не считая ремонта в октябре 2014 года, всего один-единственный раз: после обстрела Кремля Красной гвардией в 1917 году.

  • Пражские куранты, Прага

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Пражские куранты, Прага

    Часы на южной стороне башни Староместской ратуши являются шедевром Средневековья. Они появились на башне в начале XV века. Часы показывают старочешское, вавилонское, центрально-европейское и звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвезди и фазы Луны. Каждый час, когда бьют часы, из глубины курантов показываются фигуры 12 апостолов, сменяя друг друга.

  • Цитглоге, Берн

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Цитглоге, Берн

    Часы на башне Цитглоге в Берне пять веков назад построил мастер, как считается, немецкого происхождения. Помимо того, что эти куранты показывают различные астрономические данные и указывают точное время, они развлекают еще и увлекательным зрелищем: на этих часах кукарекают и машут крыльями петухи, шествуют вооруженные медведи, бьют в колокола шуты и рыцари, львы прислушиваются к часовому бою.

  • Часовая башня, Венеция

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часовая башня, Венеция

    Астрономические часы на площади Сан-Марко в Венеции показывают не только время, но и текущий знак зодиака, а также лунную и солнечную фазы. До последнего обновления в 1998 году в башне жил "температор" - смотритель башни со своей семьей. С 2006 года часы подвергаются цифровому мониторингу.

  • Астрономические часы, Страсбург

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Астрономические часы, Страсбург

    Эти астрономические часы стоят внутри Страсбургского собора - как и знаменитые часы в Солсбери. Они изготовлены швейцарскими мастерами и считаются шедевром эпохи Возрождения. Каждый день на часах разыгрывается спектакль с участием апостолов и фигурок ребенка, подростка, взрослого и старика, олицетворяющих различные фазы жизни.

  • Часы с кукушкой, Триберг

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы с кукушкой, Триберг

    Самые большие в мире часы с кукушкой находятся в лесу Шварцвальд на юге Германии. Одни только часы весят шесть тонн! Хороша и кукушка – каждые полчаса деревянная птица высотой 4,5 метра "выпархивает" из своего окошка на втором этаже.

  • Часы Анкер, Вена

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы "Анкер", Вена

    Самые знаменитые часы Вены соединяют в виде мостика два здания в историческом центре австрийской столицы. Часы были изготовлены более ста лет назад по заказу страховой компании "Der Anker" - разумеется, в стиле модерн. Почти трехметровой высоты фигуры из меди, в том числе и исторические персонажи, выходят каждый час и совершают по циферблату свое круговое движение под музыку Гайдна.

  • Часовая башня, Грац

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часовая башня, Грац

    Еще одни известные часы Австрии находятся в Граце. Особенность курантов на высокой "замковой горе" Шлосберг – часовая стрелка у них больше минутной. Изначально на циферблате была только одна большая стрелка, чтобы ее можно было хорошо разглядеть на расстоянии. Позднее добавили и минутную стрелку – размером поменьше.

  • Часы мирового времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы мирового времени, Берлин

    Часы мирового времени (Weltzeituhr) в Берлине признаны памятником архитектуры. В узком смысле это, конечно, не куранты. Установили эти необычные часы на Александерплац в 1969 году. С тех пор это популярное место встречи для берлинцев и туристов. В верхней части - упрощенная модель солнечной системы, на цилиндре ниже ее можно прочитать время в 24 часовых поясах Земли.

  • Часы текущего времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы текущего времени, Берлин

    Менее известные, но не менее интересные часы находятся в берлинском "Европа-центре". 13-метровый хронометр появился в этом символическом для Западного Берлина комплексе в 1982 году и занимает пространство в три этажа. Эти часы наглядно демонстрируют, как в буквальном смысле "течет" время. Уровень жидкости в больших шариках показывает часы, а маленькие шары - это минуты.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Элла Володина


  • Биг-Бен, Лондон

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Биг-Бен, Лондон

    Самые известные куранты Европы находятся не в Солсбери, а в Лондоне. Вместе с часовой башней Вестминстерского дворца они являются одной из главных достопримечательностей британской столицы. Диаметр циферблата курантов - 7 метров. Биг-Бен – это изначально название самого большого из пяти колоколов. Сейчас башня закрыта на реставрацию. Может, поэтому Петров и Боширов решили поехать в Солсбери?

  • Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Куранты на Новой ратуше, Мюнхен

    От одного до трех раз в день куранты на центральной башне Новой ратуши баварской столицы разыгрывают 15-минутное представление. Под бой колоколов открываются окна, и фигуры высотой в человеческий рост показывают сценки из городской жизни. Старинные часы приводятся в действие с помощью современных технологий, используя солнечную энергию.

  • Куранты на Спасской башне, Москва

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Куранты на Спасской башне, Москва

    Часы-куранты на Спасской башне московского Кремля установили впервые в XV веке, но с тех пор их много раз переделывали и реставрировали. В современном виде они появились в 1852 году. Останавливались они, не считая ремонта в октябре 2014 года, всего один-единственный раз: после обстрела Кремля Красной гвардией в 1917 году.

  • Пражские куранты, Прага

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Пражские куранты, Прага

    Часы на южной стороне башни Староместской ратуши являются шедевром Средневековья. Они появились на башне в начале XV века. Часы показывают старочешское, вавилонское, центрально-европейское и звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвезди и фазы Луны. Каждый час, когда бьют часы, из глубины курантов показываются фигуры 12 апостолов, сменяя друг друга.

  • Цитглоге, Берн

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Цитглоге, Берн

    Часы на башне Цитглоге в Берне пять веков назад построил мастер, как считается, немецкого происхождения. Помимо того, что эти куранты показывают различные астрономические данные и указывают точное время, они развлекают еще и увлекательным зрелищем: на этих часах кукарекают и машут крыльями петухи, шествуют вооруженные медведи, бьют в колокола шуты и рыцари, львы прислушиваются к часовому бою.

  • Часовая башня, Венеция

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часовая башня, Венеция

    Астрономические часы на площади Сан-Марко в Венеции показывают не только время, но и текущий знак зодиака, а также лунную и солнечную фазы. До последнего обновления в 1998 году в башне жил "температор" - смотритель башни со своей семьей. С 2006 года часы подвергаются цифровому мониторингу.

  • Астрономические часы, Страсбург

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Астрономические часы, Страсбург

    Эти астрономические часы стоят внутри Страсбургского собора - как и знаменитые часы в Солсбери. Они изготовлены швейцарскими мастерами и считаются шедевром эпохи Возрождения. Каждый день на часах разыгрывается спектакль с участием апостолов и фигурок ребенка, подростка, взрослого и старика, олицетворяющих различные фазы жизни.

  • Часы с кукушкой, Триберг

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы с кукушкой, Триберг

    Самые большие в мире часы с кукушкой находятся в лесу Шварцвальд на юге Германии. Одни только часы весят шесть тонн! Хороша и кукушка – каждые полчаса деревянная птица высотой 4,5 метра "выпархивает" из своего окошка на втором этаже.

  • Часы Анкер, Вена

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы "Анкер", Вена

    Самые знаменитые часы Вены соединяют в виде мостика два здания в историческом центре австрийской столицы. Часы были изготовлены более ста лет назад по заказу страховой компании "Der Anker" - разумеется, в стиле модерн. Почти трехметровой высоты фигуры из меди, в том числе и исторические персонажи, выходят каждый час и совершают по циферблату свое круговое движение под музыку Гайдна.

  • Часовая башня, Грац

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часовая башня, Грац

    Еще одни известные часы Австрии находятся в Граце. Особенность курантов на высокой "замковой горе" Шлосберг – часовая стрелка у них больше минутной. Изначально на циферблате была только одна большая стрелка, чтобы ее можно было хорошо разглядеть на расстоянии. Позднее добавили и минутную стрелку – размером поменьше.

  • Часы мирового времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы мирового времени, Берлин

    Часы мирового времени (Weltzeituhr) в Берлине признаны памятником архитектуры. В узком смысле это, конечно, не куранты. Установили эти необычные часы на Александерплац в 1969 году. С тех пор это популярное место встречи для берлинцев и туристов. В верхней части - упрощенная модель солнечной системы, на цилиндре ниже ее можно прочитать время в 24 часовых поясах Земли.

  • Часы текущего времени, Берлин

    От Биг-Бена до Спасской башни

    Часы текущего времени, Берлин

    Менее известные, но не менее интересные часы находятся в берлинском "Европа-центре". 13-метровый хронометр появился в этом символическом для Западного Берлина комплексе в 1982 году и занимает пространство в три этажа. Эти часы наглядно демонстрируют, как в буквальном смысле "течет" время. Уровень жидкости в больших шариках показывает часы, а маленькие шары - это минуты.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Элла Володина


 

Смотрите также:

  • Кельн

    Готические соборы Европы

    Выдающиеся примеры готической архитектуры можно найти во многих странах Европы. Начнем с Германии. Кельнский собор был заложен в 1248 году. Сейчас является самым посещаемым немецким архитектурным памятником. На момент окончания строительства в 1880 году был самым высоким сооружением в мире. Высота башен - 157 метров. Это на 34 метра выше, чем у собора в Солсбери.

  • Ульм

    Готические соборы Европы

    Ульмский собор был заложен в 1377 году. Этот немецкий храм является самым высоким собором в мире. Высота колокольни превышает 160 метров. Впрочем, высота для храмов - не главный критерий уникальности.

  • Магдебург

    Готические соборы Европы

    Магдебургский собор был заложен на берегу Эльбы в 1207 году. Этот древний храм считается одним из старейших готических соборов Германии и старейшим по дате окончания строительства в 1520 году. Освящен храм был гораздо раньше - в 1363 году.

  • Париж

    Готические соборы Европы

    Из Германии - на родину готики. В столице Франции все дороги ведут к Собору Парижской богоматери - Нотр-Дам-де-Пари, построенному в 1163-1345 годах. Кстати, Деве Марии посвящен не весь собор, как, например, в Солсбери, а только один (левый) портал. Правый носит имя Св. Анны: это в христианской традиции мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа.

  • Шартр

    Готические соборы Европы

    Примерно в 90 километрах от Парижа находится Шартрский собор. Первый храм на этом месте был заложен в присутствии императора Карла Великого в 876 году. К строительству готического собора здесь приступили около 1194 года и завершили работы в 1260 году.

  • Реймс

    Готические соборы Европы

    На этом изображении 1882 года мы видим главный портал одного из ярчайших примеров готического стиля в Европе - знаменитого собора во французском городе Реймсе. На протяжении многих столетий он был местом коронации практически всех французских монархов.

  • Кентербери

    Готические соборы Европы

    Главным англиканским храмом Великобритании является знаменитый готический собор в Кентербери, заложенный в 1070 году. Строительство было завершено в первой половине XIX века. Расположен примерно в 85 километрах от Лондона.

  • Прага

    Готические соборы Европы

    Этот храм возвышается над чешской столицей. Собор Святого Вита в Праге называют одной из жемчужин европейской готики. Возведение осуществлялось в несколько этапов. Первый был осуществлен в 1344-1419 годах.

  • Милан

    Готические соборы Европы

    В Италии любителям готической архитектуры - прямая дорога в Милан. Здешний кафедральный собор, заложенный в 1386 году, возведен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора.

  • Севилья

    Готические соборы Европы

    Завершим наш мини-тур по готическим соборам Европы в Севилье, где находится самый большой готический храм Испании, построенный в 1401–1519 годах. Возможно (на этот счет существуют разные предположения), что в этом кафедральном соборе покоится прах Христофора Колумба. Это, конечно, не "Великая хартия вольностей", один из экземпляров которой хранится в соборе Солсбери, но все же...

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии обновили уникальные куранты

Астрономические часы в немецком Ростоке идут уже более 500 лет. Календарь требует, однако, обновления по прошествии 130 лет. (01.01.2018)  

Самые большие в мире часы с кукушкой за пределами Шварцвальда

Вновь приближается день, когда жителям Германии и многих других стран придется переводить стрелки. Хороший повод поговорить об удивительных часах. (26.10.2016)  

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время. (29.08.2018)  

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза. (31.08.2018)  

От Биг-Бена до Спасской башни

В эпоху наручных часов и смартфонов большой надобности в курантах нет. Но они продолжают притягивать к себе восхищенные взоры. (19.09.2018)  

Готические соборы Европы

Готические соборы Европы (14.09.2018)  

Башни Бисмарка

Отто фон Бисмарк не был самовлюбленным монархом или тщеславным диктатором, но по количеству памятников обошел любого из них. Строили их бюргеры, на свои деньги, причем еще при его жизни. (03.04.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Биг-Бен замолчал на несколько лет (21.08.2017)  

Ностальгические часы из платины  

Часы очень уникальные и дорогие  

Также по теме

Beliebteste Sehenswürdigkeiten Deutschlands Ulmer Münster

Альтернативный путеводитель по готическим соборам для Петрова и Боширова (фото) 14.09.2018

Собор в британском Солсбери, конечно, прекрасен, но в Европе найдется немало других готических храмов, заслуживающих внимания туристов.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера