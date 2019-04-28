 В Польше на выборах в Европарламент лидируют правящие консерваторы | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

В Польше на выборах в Европарламент лидируют правящие консерваторы

После подсчета более 99 процента голосов партия Качиньского PiS набрала более 45 процента голосов, а оппозиционное проевропейское объединение - 38,3 процента.

Глава партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский на выборах в парламент ЕС, 26 мая 2019 года

Глава партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский на выборах в парламент ЕС, 26 мая 2019 года

В Польше на выборах в Европарламент, согласно предварительным официальным результатам, лидирует правящая правоконсервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (PiS). Как сообщил польский избирком после подсчета более 99 процентов голосов в понедельник, 27 мая, правоконсерваторов поддержали 45,56 процента избирателей.

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В свою очередь оппозиционное проевропейское объединение "Европейская коалиция", согласно данным избиркома, получило 38,3 процента голосов. В него входят партии "Гражданская платформа", "Современная Польша", "Союз демократических левых сил", а также Польская крестьянская партия и "зеленые". Преодолеть 5-процентный барьер удалось и либерально-демократической партии "Весна".

По итогам выборов польские депутаты получат 52 мандата в 751-местном Европарламенте.   Не менее 24 из них достанутся PiS. Голосование проходило, как и во многих других странах, при рекордно высокой явке, превысившей 45%. Выборы в парламент ЕС стали в Польше проверкой доверия к правящей партии в преддверии осенних национальных парламентских выборов.   

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    Автор: Элла Володина


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