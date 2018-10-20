В Польше выбирают мэров и депутатов в местные советы

В Польше насчитывается более 30 млн избирателей, для них открыты 25 тысяч участков. Второй тур выборов, если он потребуется, состоится 4 ноября.
В Польше в воскресенье, 21 октября, проходят региональные выборы. Жители страны выбирают депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также мэров, бургомистров и глав районных администраций. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск).
В Польше насчитывается более 30 млн избирателей, всего в стране работают более 25 тысяч избирательных участков, сообщает ТАСС. Промежуточные итоги голосования объявят 22 октября. Второй тур в тех регионах, где ни одному кандидату не удастся набрать более 50 процентов голосов, запланирован на 4 ноября.
Эти выборы считаются последней серьезной проверкой уровня поддержки правящей в Польше партии "Закон и справедливость" перед выборами в Европейский парламент и в польский сейм в 2019 году.
Согласно последним соцопросам, местные выборы могут показать поднявшийся уровень поддержки партии, несмотря на спорную судебную реформу, но в ряде регионов ей, вероятно, придется формировать коалицию с другими партиями, пишет AFP.
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