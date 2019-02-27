В поисках сталинского ГУЛАГа (фотогаларея)

Премию Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" получает в этом году российская и американская журналистка Маша Гессен. DW представляет одну из ее книг, которая вышла сейчас в Германии.
"Забытое. По следам сталинского ГУЛАГа в путинской России", - так называется книга российской и американской журналистки Маши Гессен и фотографа Миши Фридмана. Он родом из Молдавии, с 14 лет живет в США. Его документальные фотографии из России и Уганды, Нигерии и Судана, репортажи из тюрем и больниц выставлялись во многих городах мира. Новый проект составили его фотографии и эссе Маши Гессен - лауреата лейпцигской премии "За вклад в европейское взаимопонимание". Они посвящены следам сталинского ГУЛАГа в России: уцелевшим баракам лагеря Пермь-36, мемориалам в урочише Сандармох в Карелии и Ковалевском лесу под Санкт-Петербургом, где расстреливали "контрреволюционеров" и "врагов народа", памятникам и символам былых времен...
В Москве после долгого перерыва открылся музей истории ГУЛАГа. Его директор Роман Романов рассказал DW о новой экспозиции и об отношении к теме исторической памяти. (11.12.2018)
30 октября в России вспоминают жертв сталинских репрессий. DW выясняла, в каких архивах могут храниться документы о них и как получить к таким материалам доступ. (30.10.2018)
Спектакль по "Колымским рассказам" Варлама Шаламова впервые поставили в Германии. Корреспондент DW побывала на премьере. (06.03.2018)