В поисках сталинского ГУЛАГа (фотогаларея)

"Забытое. По следам сталинского ГУЛАГа в путинской России", - так называется книга российской и американской журналистки Маши Гессен и фотографа Миши Фридмана. Он родом из Молдавии, с 14 лет живет в США. Его документальные фотографии из России и Уганды, Нигерии и Судана, репортажи из тюрем и больниц выставлялись во многих городах мира. Новый проект составили его фотографии и эссе Маши Гессен - лауреата лейпцигской премии "За вклад в европейское взаимопонимание". Они посвящены следам сталинского ГУЛАГа в России: уцелевшим баракам лагеря Пермь-36, мемориалам в урочише Сандармох в Карелии и Ковалевском лесу под Санкт-Петербургом, где расстреливали "контрреволюционеров" и "врагов народа", памятникам и символам былых времен...