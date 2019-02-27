 В поисках сталинского ГУЛАГа (фотогаларея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.03.2019

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Культура и стиль жизни

В поисках сталинского ГУЛАГа (фотогаларея)

Премию Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание" получает в этом году российская и американская журналистка Маша Гессен. DW представляет одну из ее книг, которая вышла сейчас в Германии.

  • Памятник Раулю Валленбергу в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Дата смерти неизвестна

    Одна из глав книги "Забытое" посвящена Раулю Валленбергу. Шведский дипломат спас во время войны десятки тысяч венгерских евреев. После взятия Будапешта был тайно переправлен в Москву. Предположительно (точно неизвестно) умер на Лубянке в 1947 году. Памятники Раулю Валленбергу установлены во многих городах мира. Этот бюст стоит во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

  • В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    На строительстве Беломорканала

    В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море. Был построен в 1931-1933 годах силами заключенных. По официальным данным, во время строительства канала здесь умерло почти 13 тысяч заключенных.

  • Памятник охраннику в Бутугычаге. Здесь добывали урановую и оловянную руду

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Звездочка в Бутугычаге

    Памятник охраннику в Бутугычаге. В переводе с эвенского языка Бутугычаг означает "плохое место". Здесь добывали урановую и оловянную руду, и смертность среди заключенных была особенно высокой. Пережил этот лагерь будущий известный поэт Анатолий Жигулин. Позже он писал: "Скупая радость, щедрая беда и голубая звонкая руда... Привет тебе, судьбы моей рычаг, урановый рудник Бутугычаг!"

  • Парк искусств Музеон в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом.

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Памятники вождям

    Ленин, Сталин и другие. Парк искусств "Музеон" в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом. Среди 800 памятников много монументов вождей 1930-1950 годов - тех самых, что подписывали расстрельные списки. Фотография одного из таких списков, под которым поставили подписи все члены Политбюро, включая Сталина, тоже приведена в книге "Забытое".

  • Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Стена в "Музеоне"

    Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве. Парк искусств "Музеон". Скульптор Е. Чубаров

    Автор: Ефим Шуман


  • Памятник Раулю Валленбергу в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Дата смерти неизвестна

    Одна из глав книги "Забытое" посвящена Раулю Валленбергу. Шведский дипломат спас во время войны десятки тысяч венгерских евреев. После взятия Будапешта был тайно переправлен в Москву. Предположительно (точно неизвестно) умер на Лубянке в 1947 году. Памятники Раулю Валленбергу установлены во многих городах мира. Этот бюст стоит во дворе Государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

  • В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    На строительстве Беломорканала

    В бывшем управлении строительства Беломорканала в Медвежьегорске. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина соединил Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море. Был построен в 1931-1933 годах силами заключенных. По официальным данным, во время строительства канала здесь умерло почти 13 тысяч заключенных.

  • Памятник охраннику в Бутугычаге. Здесь добывали урановую и оловянную руду

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Звездочка в Бутугычаге

    Памятник охраннику в Бутугычаге. В переводе с эвенского языка Бутугычаг означает "плохое место". Здесь добывали урановую и оловянную руду, и смертность среди заключенных была особенно высокой. Пережил этот лагерь будущий известный поэт Анатолий Жигулин. Позже он писал: "Скупая радость, щедрая беда и голубая звонкая руда... Привет тебе, судьбы моей рычаг, урановый рудник Бутугычаг!"

  • Парк искусств Музеон в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом.

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Памятники вождям

    Ленин, Сталин и другие. Парк искусств "Музеон" в Москве - музей скульптуры соцреализма под открытым небом. Среди 800 памятников много монументов вождей 1930-1950 годов - тех самых, что подписывали расстрельные списки. Фотография одного из таких списков, под которым поставили подписи все члены Политбюро, включая Сталина, тоже приведена в книге "Забытое".

  • Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве

    Забытый сталинский ГУЛАГ

    Стена в "Музеоне"

    Стена памяти жертвам сталинских репрессий в Москве. Парк искусств "Музеон". Скульптор Е. Чубаров

    Автор: Ефим Шуман


"Забытое. По следам сталинского ГУЛАГа в путинской России", - так называется книга российской и американской журналистки Маши Гессен и фотографа Миши Фридмана. Он родом из Молдавии, с 14 лет живет в США. Его документальные фотографии из России и Уганды, Нигерии и Судана, репортажи из тюрем и больниц выставлялись во многих городах мира. Новый проект составили его фотографии и эссе Маши Гессен - лауреата лейпцигской премии "За вклад в европейское взаимопонимание". Они посвящены следам сталинского ГУЛАГа в России: уцелевшим баракам лагеря Пермь-36, мемориалам в урочише Сандармох в Карелии и Ковалевском лесу под Санкт-Петербургом, где расстреливали "контрреволюционеров" и "врагов народа", памятникам и символам былых времен...

Контекст

Директор музея истории ГУЛАГа: Надо назвать жертв террора поименно

В Москве после долгого перерыва открылся музей истории ГУЛАГа. Его директор Роман Романов рассказал DW о новой экспозиции и об отношении к теме исторической памяти. (11.12.2018)  

Где в России искать информацию о жертвах Большого террора

30 октября в России вспоминают жертв сталинских репрессий. DW выясняла, в каких архивах могут храниться документы о них и как получить к таким материалам доступ. (30.10.2018)  

Истории колымских заключенных потрясли немцев

Спектакль по "Колымским рассказам" Варлама Шаламова впервые поставили в Германии. Корреспондент DW побывала на премьере. (06.03.2018)  

"Мемориал" о том, как в России пытаются забыть о ГУЛАГе

Директор "Мемориала" в Санкт-Петербурге Ирина Флиге рассказала DW об обещаниях полиции разогнать митинг в память жертв репрессий на Соловках и об отношении властей к теме ГУЛАГа. (17.08.2017)  

Забытый сталинский ГУЛАГ

"Забытое. В поисках сталинского ГУЛАГа в путинской России", - так называется книга журналистки Маши Гессен и фотографа Миши Фридмана. В ней показаны и описаны места памяти, немые свидетели трагедии. (01.03.2019)  

"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

Этот уникальный, единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, фактически прекратил свою работу. В чем причина? (31.07.2014)  

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Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу  

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Россия за решеткой: как жестокость общества формирует "тюремную культуру"  

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