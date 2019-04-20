В Подмосковье подожгли еврейский образовательный центр

В Раменском районе Подмосковья подожгли крупнейшую в России еврейскую академию "Торат Хаим", сообщила в субботу, 20 апреля, пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова. При пожаре никто не пострадал, однако повреждения получил склад, где хранилось кошерное мясо. "Никто, слава Богу, не пострадал. Людей там было достаточно много - и студенты, и гости, которые приезжали на Песах, никто не пострадал", - отметила Есаулова.

По словам пресс-секретаря, на одной из дверей академии была нарисована свастика. Главный иудейский праздник Песах отмечается в этом году с 19 по 27 апреля, в момент пожара в академии проходили праздничные торжества.

Неонацисты и ультраправые придают особое значение числу 20 апреля - в этот день родился Адольф Гитлер.

В октябре 2016 года 40-летний житель подмосковного Королева попытался поджечь Московскую хоральную синагогу в Большом Спасоглинищевском переулке и открыл огонь из травматического оружия по сотрудникам охраны. Один из них получил ранения головы и груди и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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