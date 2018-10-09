 В Подмосковье застрелена следователь по особо важным делам | Новости из Германии о России | DW | 10.10.2018

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Россия

В Подмосковье застрелена следователь по особо важным делам

Подполковник Евгения Шишкина застрелена у своего подъезда в Красногорском районе Подмосковья. По данным Mash, убитая расследовала экономические преступления.

Сотрудницы полиции в Москве

В Красногорском районе Подмосковья убита следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Около 7 утра в среду, 10 октября, неизвестный выстрелил в Евгению Шишкину, вышедшую из подъезда своего дома в поселке Архангельское, от огнестрельного ранения в шею она скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Контекст

Она также указала, что Шишкина являлась действующим сотрудником полиции в звании подполковника. По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте преступления работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК РФ по Московской области, указывается в заявлении на сайте ведомства.

Между тем, как отмечается на телеграм-канале "112", на Шишкину уже было совершено покушение в начале текущего года. В ночь на 14 января неизвестные подожгли ее автомобиль марки Lexus, указывается в сообщении со ссылкой на информацию, размещенную в соцсетях знакомыми Шишкиной. По данным телеграм-канала Mash, Шишкина "вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством".

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    Автор: Галина Петровская


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