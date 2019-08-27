 В подмосковном Жуковском открылся международный авиасалон МАКС-2019 | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2019

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Россия

В подмосковном Жуковском открылся международный авиасалон МАКС-2019

Посетителям авиасалона продемонстрировали опытный образец российского пассажирского лайнера MC-21 и макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.

Опытный образец МС-21 в небе над МАКС-2019

Опытный образец МС-21 в небе над МАКС-2019

Международный авиакосмический салон МАКС-2019 начал работу в подмосковном Жуковском во вторник, 27 августа. Церемонию открытия посетили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году на участие в форуме заявлено более 800 компаний, среди них более 630 российских и около 180 зарубежных компаний из 29 стран, в том числе представители Германии, Великобритании, Франции и США. Мероприятие впервые проходит при партнерском участии Китая.

Контекст

Громкие сделки на авиасалоне в Дубае показали: российский среднемагистральный лайнер не сможет реально конкурировать с самолетами Airbus и Boeing, считает Андрей Гурков. (16.11.2017)

Паника и неприятные мысли - не лучшее начало долгожданного отпуска. Психологи Немецкого центра по борьбе с аэрофобией объясняют, как побороть страх полетов. (01.07.2016)

Среди экспонатов авиасалона - три опытных образца российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, один из которых впервые представлен с  пассажирским салоном на общей статической стоянке, а еще один участвует в летной программе. Кроме того, посетители смогут изучить макет широкофюзеляжного авиалайнера CR929, разрабатываемого совместно Россией и Китаем.

"Матрешка" для изучения космической радиации

Из Германии к участию в МАКС заявлено 23 предприятия, в том числе Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR). Его экспозиция сосредоточена на совместных проектах, среди которых - орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" с телескопом eROSITA, запущенная с Байконура в середине июля, а также кукла "Матрешка", предназначенная для изучения радиационного излучения в космосе.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Что думают в Германии о российском самолете МС-21?

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