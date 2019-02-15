В петербургском университете ИТМО рухнула крыша

В центре Санкт-Петербурге в субботу, 16 февраля, произошло обрушение межэтажных перекрытий в здании университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) на улице Ломоносова. Петербургское издание "Фонтанка" сообщает об обрушении крыши. Информации о пострадавших пока нет, по разным источникам несколько десятков человек могут быть заблокированы в здании. По данным "Фонтанки", запертыми в кабинетах оказался 21 человек.

Несмотря на субботний день, в университете проходили занятия. Однако, по данным источника "Интерфакса" в администрации вуза, "крыло находилось в ремонте", и "учебный процесс там не проводился". Там же сообщили, что "под завалами, скорее всего, есть рабочие".

Позднее в МЧС сообщили, что погибших в результате обрушения нет. Из здания эвакуирован 81 студент.

К зданию вуза подъехал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Очевидцы сообщают о "сквозном отверстии" размером в несколько этажей. "Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыра сверху донизу", - сообщил "Фонтанке" один из студентов.

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