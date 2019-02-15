 В петербургском университете ИТМО рухнула крыша | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В петербургском университете ИТМО рухнула крыша

Крыша одного из университетов в центре Петербурга проломила пять этажей, образовав сквозное отверстие. Под завалами могут быть люди.

центр Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурге в субботу, 16 февраля, произошло обрушение межэтажных перекрытий в здании университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) на улице Ломоносова. Петербургское издание "Фонтанка" сообщает об обрушении крыши. Информации о пострадавших пока нет, по разным источникам несколько десятков человек могут быть заблокированы в здании. По данным "Фонтанки", запертыми в кабинетах оказался 21 человек.

Контекст

Долги жителей Московской области за ЖКУ превышают 55 млрд рублей. Москва и Санкт-Петербург тоже в десятке крупнейших должников, Чечня - шестая, свидетельствуют данные Росстата, предоставленные DW. (29.01.2019)

Федор Крашенинников о роли выборов в Санкт-Петербурге в развитии политической ситуации в России. (03.02.2019)

Несмотря на субботний день, в университете проходили занятия. Однако, по данным источника "Интерфакса" в администрации вуза, "крыло находилось в ремонте", и "учебный процесс там не проводился". Там же сообщили, что "под завалами, скорее всего, есть рабочие".

Позднее в МЧС сообщили, что погибших в результате обрушения нет. Из здания эвакуирован 81 студент.

К зданию вуза подъехал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Очевидцы сообщают о "сквозном отверстии" размером в несколько этажей. "Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыра сверху донизу", - сообщил "Фонтанке" один из студентов. 

Смотрите также: 

  • Вид на стадион Зенит-Арена, 2016 год

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Стройка длиною в 10 лет

    Стройку "Крестовского" не зря назвали многострадальной. За 10 лет проект три раза менялся, а бюджет вырос в 6,5 раз - с 6,7 до 43,8 млрд руб. В июне 2017 году стадион принимает матчи Кубка конфедераций. А в 2018-м должен принять матчи чемпионата мира по футболу.

  • Вид на стадион Кировский из космоса - фото 2000 года

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Вместо стадиона имени Кирова

    История стройки началась в 2005 году, когда на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове мэрия Петербурга решила построить современную арену. На фото 2000 года из космоса виден "Кировский" - памятник архитектуры федерального значения, сооруженный до Второй мировой войны. Он стоял на насыпном 16-метровом холме. В границах старого поля теперь размещен газон "Санкт-Петербург Арены".

  • Макет проекта японского архитектора Кисё Курокава

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2006 год. Демонтаж и старт нового проекта

    В 2006 году, несмотря на протесты петербуржцев, начался демонтаж трибун "Кировского". На конкурсе победил проект японского архитектора Кисё Курокава, предложившего образ стадиона - космического корабля с антеннами-мачтами. Сооружение с выкатным полем и раздвижной крышей с наддувом горячего воздуха для таяния снега должно было обеспечивать солнечным светом натуральный футбольный газон.

  • Вид на стадион из космоса, фото 2007 года

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2007 год. С опережением графика

    В 2006 году строительство футбольной арены на Крестовском острове было поручено петербургской компании ООО "Синтез-Суи". Она определила стоимость своих услуг в 6,7 млрд рублей в ценах того времени. В 2007 году мэрия Петербурга рапортовала: работы идут с опережением графика, стадион будет сдан к началу 2009 года и уже в марте местный "Зенит" должен провести там первые матчи сезона.

  • Вид на Зенит-Арену из космоса, 2009 год

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2009 год. Несоответствие требованиям ФИФА

    В 2008 году смета стадиона выросла до 13 млрд руб в связи с увеличением числа мест для зрителей до 62 тысяч, подорожанием стройматериалов и работ на сложном грунте. Сдачу объекта перенесли на 2010 год. Но в конце 2009-го выяснилось, что стадион по утвержденному экспертизой проекту не отвечает требованиям ФИФА к вместимости, уровню комфортной видимости и к пожарной безопасности помещений.

  • Вид на стадион из космоса, фото 2011 года

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2011 год. Сроки сдачи вновь отложены

    Выполнение стандартов ФИФА сдвинуло сдачу "Санкт-Петербург Арены" на 2011-й, а потом на 2013 год. Число мест увеличили до 68 тысяч. Новый генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб" должен был переделать часть работ, демонтировать и строить заново кровлю, чтобы закрыть не только трибуны, но и поле. Смета выросла с 13 до 22,5 млрд рублей.

  • Строительство стадиона, 2013 год, демонтация крыши

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2013 год. Очередная корректировка

    В 2013 году было возбуждено уголовное дело против "Синтез-Суи" - первого генподрядчика стадиона, завысившего стоимость грунтовых работ на объекте на 0,5 млрд рублей. "Инжтрансстрой-СПб" был вынужден не только монтировать сложнейшие конструкции стадиона, но дополнительно укреплять грунты - вес чаши стадиона более 1 млн тонн. Бюджет стройки вновь увеличился - с 22,5 до 24,3 млрд рублей.

  • Вид на стадион Зенит-Арена из космоса, 2014 год

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2014 год. До завершения далеко

    К концу 2014 года "Инжтрансстрой-СПб" закончил сооружение чаши стадиона. Предстояли установка стационарной части кровли, монтаж раздвижной крыши, выкатного поля, инженерных систем, отделка, наладка оборудования, благоустройство и создание инфраструктуры. Сдача его была вновь перенесена - на июнь 2016-го. Была утверждена новая стоимость проекта - 34,9 млрд рублей, "и ни копейки больше".

  • Вид на Зенит-Арену из космоса, 2015 год

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    2015 год. Новая набережная

    К январю 2015 года готовность "Санкт-Петербург Арены" составила 70 процентов. На снимке из космоса видны работы по созданию намыва - искусственного участка земли в 16 гектаров на западе Крестовского острова. На новой набережной запланирована транспортная инфраструктура - парковки, дороги, проезды, рекреационная зона и станция метро "Новокрестовская". На это выделено дополнительно 2,39 млрд рублей.

  • Вид на главный вход стадиона и строительные матеиралы перед ним

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Лето 2016 года. Готовность объекта 85%

    К весне 2016 года на стройке стадиона в Петербурге было использовано 486 000 куб. м бетона - в 5,5 раз больше, чем для возведения стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Общий вес всех металлоконструкций составил 26 тыс тонн, что сравнимо с 4 Эйфелевыми башнями. Площадь крыши - 71 тыс кв метров, что приблизительно равно трем Красным площадям. В июле готовность объекта составила 85 процентов.

  • Вмд на стадион с вертолета

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Скандал с "пропавшими миллиардами"

    В июле 2016-го, за 11 месяцев до Кубка конфедераций, мэрия Петербурга обвинила "Инжтрансстрой-СПб" в срыве сроков стройки, завышении сметы и расторгла контракт, передав функции генподрядчика "Метрострою". "Инжтрансстрой-СПб" заявил о затягивании выдачи проектных решений и попытке рейдерского захвата объекта, где выполнены основные работы. СМИ занялись поиском "пропавших миллиардов".

  • Стадион Кировский, снимок с воздуха

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Один из самых дорогих

    В августе 2016-го на стадионе снесло часть кровли, затопило подвалы, помещения покрылись плесенью. "Стройка века" в Петербурге по цене вышла на 4 место в мире - 1,1 млрд долларов по курсу 2013 года, когда версталась смета. Дороже обошлись лишь "Уэмбли" в Англии, "Олимпийский" в Канаде и "Ковбойз Стэдиум" в США.

  • Пыльные зрительские кресла на стадионе

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Первые тесты

    11 февраля 2017 года на стадион пустили первых зрителей - в тестовом мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, которые после него как один жаловались на пыльные и потертые кресла. Однако основная проблема была выявлена чуть позже.

  • Зрители на стадионе Санкт-Петербург Арена

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Проблемы с газоном

    22 апреля 2017 года состоялся первый официальный матч на стадионе между командами "Зенит" и "Урал". После него руководство "Зенита" объявило о неудовлетворительном качестве газона, который не успел прорасти. В итоге было решено заменить его рулонным газоном. В середине июня представители ФИФА проверили поле и заявили, что у них нет нареканий.

  • Зенит-Арена в Санкт-Петербурге

    Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

    Какое название правильное?

    С названием этого объекта все сложно. Часто его называют "Зенит-Ареной", но в "Зените" говорят, что это некорректный вариант. В апреле 2016 года топонимическая комиссия города дала стадиону географическое обозначение "Крестовский". При этом во время Кубка конфедераций и чемпионата мира арена будет официально именоваться "Стадион Санкт-Петербург". А после крупных турниров ему могут дать новое имя.

    Автор: Никита Баталов, Наталья Макушина


Смотреть видео 02:18
Now live
02:18 мин

Музей или храм: петербуржцы о судьбе Исаакия

Контекст

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет

Многострадальный стадион "Санкт-Петербург Арена" принимает первые международные матчи на Кубке конфедераций. Обзор 10-летней истории стройки этого объекта - в фотогалерее DW. (16.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Музей или храм: петербуржцы о судьбе Исаакия  

Как прошел митинг сторонников Навального в Петербурге  

Петербургской Новой Голландии досталась престижная премия в области реставрации  

Реклама

Самые читаемые

Тимошенко заявила о попытке политической расправы перед выборами в Украине  

Мюнхен-2019: кого больше опасается Европа - Трампа или Путина?  

Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно