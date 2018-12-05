 В Петербурге сочли незаконной установку табличек ″Последний адрес″ | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

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Россия

В Петербурге сочли незаконной установку табличек "Последний адрес"

Для внешнего вида мемориальных табличек не существует утвержденных требований, поэтому их установку в городском комитете по градостроительству посчитали нецелесообразной и незаконной.

Санкт-Петербург (фото из архива)

Санкт-Петербург (фото из архива)

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга счел "нецелесообразной" установку мемориальных табличек "Последний адрес" на фасадах домов в городе. Об этом говорится в ответе комитета на запрос помощника депутата Александра Мохнаткина. Копию ответа председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров опубликовал в среду, 5 декабря, на своей странице в Facebook.

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Поскольку утвержденные требования к внешнему виду памятных табличек отсутствуют, в комитете посчитали их установку незаконной - ее могут признать административным правонарушением. Соответствующие запросы учреждение направило в районные администрации Санкт-Петербурга. "Комитет с уважением относится к идее сохранения памяти о знаковых событиях истории развития государства, однако установка мемориальных табличек является не единственной формой увековечивания памяти о каком-либо событии", - отмечается в заявлении.

Как пишет Пивоваров, Мохнаткин работает у Виталия Милонова, однако депутат заявил, что больше с помощником не сотрудничает.

Проект "Последний адрес" начал работу в 2015 году. Активисты устанавливают небольшие таблички с именами жертв политических репрессий на фасады домов, в которых они жили. В Германии фонд получил премию за проект памяти жертв репрессий.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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Последний адрес: как в России вспоминают жертв сталинизма

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Андрея Пивоварова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Последний адрес: как в России вспоминают жертв сталинизма  

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

Виртуальные "камни преткновения" в Мюнхене  

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