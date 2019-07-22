В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге нашли тело гражданской активистки Елены Григорьевой. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Динар Идрисов.

По его словам, в последнее время Григорьевой часто угрожали убийством. При этом и сама женщина, и ее адвокат неоднократно обращались в правоохранительные органы по факту угроз, но заметной реакции не было. По данным издания "Фонтанка", Григорьева "регулярно появлялась на улицах Петербурга как участник митингов и одиночных пикетов, отстаивая не только права ЛГБТ, но и, например, крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян и бездомных животных".

Изрезанное тело женщины со следами удушения местный житель обнаружил в кустах буквально в нескольких сотнях метров от ее дома. По данным "Фонтанки", полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве женщины - 40-летнего жителя Башкортостана, испытывавшего серьезные финансовые трудности. Позднее в Следственном комитете изданию заявили, что подозреваемых по делу пока нет.

Судьба гражданских активистов

В свою очередь Идрисов напоминает, что это далеко не первый случай нападения на гражданских активистов в Санкт-Петербурге. "26 января 2018 года при весьма странных обстоятельствах был убит в подъезде своего дома гражданский активист Константин Синицын. Расследование уголовного дела ответов не принесло. Осужденный за его убийство сосед по квартире к нему, скорее всего, не причастен.

Ранее 27 декабря 2017 года покушались на убийство гражданского активиста Владимира Иванютенко, ныне содержащегося под стражей в СИЗО-6 и де-факто обвиняемого в подготовке убийства "повара Путина" Евгения Пригожина. Владимир чудом тогда выжил после нескольких ножевых ранений, но не смог избежать провокации и сфабрикованного уголовного преследования", - указал правозащитник.

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