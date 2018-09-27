 В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2018

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Россия

В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов

Англо-американской школе в Петербурге не продлили договор аренды. После закрытия генконсульств США и Великобритании там учились дети дипломатов из разных стран.

Американское консульство в Санкт-Петербурге

Американское консульство в Санкт-Петербурге

Причиной закрытия англо-американской школы (AASSP) в Санкт-Петербурге для детей иностранных дипломатов стало непродление срока действующей аренды. Об этом в четверг, 27 сентября,  сообщается на сайте петербургского филиала школы. Представители Американской торговой палаты в России назвали закрытие школы "ударом по привлекательности" Санкт-Петербурга для инвесторов.

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Ранее в связи с закрытием генеральных консульств США и Великобритании в Санкт-Петербурге, которое произошло весной 2017 года, в июне нынешнего года общий Совет Англо-американской школы принял решение о поиске новой организации для управления петербургским филиалом. Процесс планировалось завершить к концу 2018/19 учебного года, что, как отдельно указывается в заявлении школы, было согласовано с правительством России. Однако 20 сентября 2018 года совет директоров узнал о том, что договор аренды, истекавший 27 сентября, не будет продлен.

Англо-американская школа в Санкт-Петербурге была основана в 1975 году. К моменту закрытия в ней обучались 140 человек. Это дети дипломатов из различных консульств, а также дети сотрудников международных компаний, работающих в Санкт-Петербурге. При этом дети американских и британских дипломатов в школе не учились с момента закрытия генконсульств, заявила генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов, которую цитирует "Интерфакс". Для всех учеников, по заявлению Слов, это стало "ударом", так как они не говорят по-русски, а других вариантов обучения у них не так много. В настоящий момент школа ведет переговоры с организацией Brookes Educational Group, под эгидой которой намерена продолжить работу.

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    Автор: Ирина Филатова


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