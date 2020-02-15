В Петербурге задержаны протестующие против поправок в конституцию

В Санкт-Петербурге, Тюмени и ряде других городов России в субботу, 15 февраля, прошли акции против внесения поправок в конституцию. В Северной столице мероприятие носило характер сменяемого одиночного пикета и сопровождалось задержаниями.

Как передал правозащитный интернет-проект "ОВД-Инфо" в своем Telegram-канале, задержаны более десяти человек, включая сторонника движения "Бессрочный протест" Евгения Мусина и активиста Асана Мумджи. По информации "ОВД-Инфо", причиной задержания Мусина стало "административное производство", при этом точная статья не называется. Интернет-портал "Северо-Запад. МБХ медиа" уточняет, что Мусин раздал ленты с надписью "Свободу политзаключенным".

По данным полиции, акция не была согласована. Однако для проведения сменяемых одиночных пикетов согласование не требуется, напоминает "ОВД-Инфо".

Задержанных доставили в отдел полиции № 78 Центрального района Санкт-Петербурга и в отдел полиции №1, но протоколы, по данным "МБХ медиа", пока не составлены.

Согласованные с властями акции

Между тем в Москве и Тюмени состоялись согласованные с властями митинг и пикет против поправок в конституцию. Как сообщило издание Znak.com, в центре Тюменской области на акцию вышли около 50 человек. Проводилось мероприятие по инициативе члена КПРФ Антона Чупрунова. По данным СМИ, пикет не был поддержан ни одной из оппозиционных партий.

В Москве одним из организаторов митинга выступил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. По его словам, участники выступали в поддержку проведения референдума - вместо "всенародного голосования" по вопросу о поправках. По словам Удальцова, собрались около 3000 человек. Между тем в полиции привели цифру в десять раз меньше: 300 человек. Как сообщило агентство "Интерфакс", мероприятие завершилось без задержаний.

Путин предложил "общенародное голосование"

Президент России Владимир Путин 15 января предложил внести ряд поправок в Основной закон в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, предложил ограничить приоритет международного права над российским, придать Госсовету статус конституционного органа и прописать в конституции обязательную индексацию пенсий. Для окончательного утверждения поправок Путин предложил провести общенародное голосование. Его дата пока не определена.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам Павел Крашенинников высказал мнение, что рабочая группа рассмотрела уже более 100 поправок в Конституцию РФ и считает, что в результате изменений объем ее текста увеличится наполовину.

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