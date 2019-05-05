В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку арестованных 1 мая

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 5 мая, задержали четырех участников одиночных пикетов. Они проводили акции у Смольного в поддержку тех, кто был арестован на демонстрациях 1 мая в Петербурге.

Сначала был задержан волонтер штаба Алексея Навального, он стоял у Смольного с плакатом "Против бегловских арестов. Свободу Шуршеву". Активиста задержали по книге учета сообщений о преступлениях, на него якобы поступило заявление о том, что он участвовал шествии 1 мая и нарушал там общественный порядок, сообщается в Telegram-канале "Помощь задержанным СПб".

После задержания мужчины одиночный пикет начала проводить активистка Наталья Баринова. В одной руке у нее был плакат "Требую привлечения к ответственности виновных за разгон первомайского шествия", вторую руку ей сломали во время задержания на первомайском шествии, сообщает ОВД "Инфо". Ее тут же задержали полицейские также по книге учета сообщений о преступлениях.

Задержанные доставлены в отделение полиции

Затем полиция задержала у Смольного сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Илью Пахомова, а также корреспондента Sota. Vision Петра Иванова за то, что они "передвигались по проезжей части". Позднее штаб Навального в Петербурге сообщил, что всего задержаны пять человек и что все они сейчас находятся в 76 отделе полиции.

В Санкт-Петербурге на согласованной демонстрации 1 мая были задержаны около 70 человек, в том числе руководитель муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев и экс-председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Позднее суд арестовал Шуршева и Пивоварова на 10 суток.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала всех участников мирных демонстраций 1 мая, которых лишили свободы, в том числе арестованных в ночь на 2 мая Шуршева и Пивоварова, узниками совести, пострадавшими за реализацию своего права на свободу мирных собраний.

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