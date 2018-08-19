 В Перу произошло сильное землетрясение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2019

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Мир

В Перу произошло сильное землетрясение

Подземные толчки ощущались на севере и в центре Перу, в том числе в столице Лиме. Ее жители в страхе бежали из своих домов.

Землетрясение в Перу в январе 2018 года

Землетрясение в Перу в январе 2018 года

В Перу в воскресенье, 19 мая, произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Геологической службы США (USGS), достигла 8. В свою очередь перуанская служба оценила ее в 7,5. Эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к юго-востоку от города Лагунаса на глубине примерно 110 км. 

Контекст

На филиппинском острове Самар в результате землетрясения днем ранее погибли 11 человек. (23.04.2019)

Извержение началось через несколько дней после опустошительного землетрясения и цунами. Вулканический пепел пока не представляет угрозы для воздушного транспорта. (03.10.2018)

Подземные толчки ощущались на севере и в центре страны, в том числе в столице Лиме, где жители в страхе начали покидать свои дома. В ряде городов на реке Амазонке на севере Перу отключилось электричество. Перуанское телевидение сообщило о разрушениях некоторых зданий в городе Юримагуасе, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших пока не поступала.

Землетрясения происходят в Перу нередко, так как страна расположена в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца - линии тектонических разломов вокруг Тихого океана.

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